Лукашенко призвал ученых за фундаментальными исследованиями не забывать о проблемах обычных людей

23 января, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал ученых, чтобы они, проводя фундаментальные исследования, не забывали о практическом применении их достижений и помогали в решении проблем обычных людей. Об этом глава государства заявил во время общения с представителями научной сферы, передает корреспондент БЕЛТА.

Участники встречи рассказали о сути своих научных работ и исследований, проблемах, с которыми сталкиваются в работе.

Отдельно затрагивалась тема изменений климата. Как пояснили ученые, аномальные погодные явления нынешней зимой в Беларуси вызваны комплексом общемировых факторов. По их словам, последние пять лет были самыми теплыми в истории метеонаблюдений. С ростом температуры увеличивается риск возникновения экстремальных явлений.

"Скажу откровенно, что я с большим недоверием к вашему брату отношусь, особенно к тем, кто прогнозирует погоду, - сказал Президент. - У меня очень жесткие с ними были разбирательства в прошлом году. Бывали времена, когда аграриям надо заниматься посевами, уборкой, а наши прогнозные службы не могут на три дня предсказать погоду. Хотя во всем мире неделю точно по часам предсказывают, а наши не могут".

После того как на эту проблему обратил внимание глава государства, были проведены кадровые изменения в составе гидрометеорологической службы, и ситуация изменилась к лучшему. "Сейчас на три дня - 120% точности", - пошутил Александр Лукашенко.

"Надо, чтобы мы в своих размышлениях, стратегическом описании, уходя далеко, не забыли о том, что нам надо каждый день. То, что будет через 100 лет... Нас с вами не будет тогда", - заметил глава государства.

Он особо подчеркнул необходимость такого разумного сочетания стратегического и тактического подхода в научных разработках по медицине. В центре внимания должны быть интересы пациента.

Представители научной сферы заверили, что и сейчас действуют по такому принципу. Например, в Республиканском научно-практическом центре онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова благодаря разработкам ученых внедрены операции, позволяющие сохранять пораженные раком органы, что еще несколько десятков лет назад было невозможным. В Республиканском научно-практическом центре "Мать и дитя" разработана комплексная программа пренатальной диагностики и акушерской тактики при многоплодной беременности.-0-