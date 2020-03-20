Лукашенко про "Адани": это локомотив, надо на прицеп взять другие предприятия

20 марта, Минский район /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил инновационной частной компании "Адани" взять под управление некоторые госпредприятия. Об этом глава государства заявил при посещении компании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это образец, это высокий интеллект, высокий уровень импортозамещения, большие амбиции - увидели, где-то за рубежом производят: а что, мы не можем?" - охарактеризовал предприятие Президент.

Он назвал компанию локомотивом инновационной продукции. "Хотим, чтобы взяли на прицеп наши другие предприятия и тащили за собой, а они пусть производят комплектующие", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что в Беларуси работают высокотехнологичные предприятия, однако нельзя сказать, что их очень много. "Чтобы совершить желаемый нами рывок, нужны огромные инвестиции, большие деньги. И у нас таких денег нет, да и мало у кого в мире есть. А те, у кого есть деньги, не всегда дадут (на развитие предприятий. - Прим. БЕЛТА), потому что завтра это будет конкурент для них", - сказал он.

Александр Лукашенко поддержал высказанную руководством "Адани" инициативу по расширению производства и выделения под эти нужды земельного участка. "Мне понравилось это производство. Это будущее. Не только потому, что хорошо делают, используют мозги. Они экспортом занимаются. По всему миру работают, валюту в страну привозят - это очень важно. А еще это высокотехнологичное производство, что поднимает нас на более высокий уровень развития", - резюмировал Президент.-0-

РЕПОРТАЖ: Мы создаем уникальную бизнес-модель. Чем известно предприятие, куда приехал Лукашенко Как правило, глава государства приезжает туда, где есть проблемы, требуется принятие решений на высшем уровне. В этом смысле приезд на успешное частное унитарное предприятие "Адани" - нетипичен. Оно является образцом современного инновационного производства.