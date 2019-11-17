Лукашенко проголосовал на парламентских выборах

Александр Лукашенко
Новости темы "Парламентские выборы в Беларуси - 2019"
17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко проголосовал на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания, передает корреспондент БЕЛТА.
"Вы - бойцы видимого фронта", - такими словами приветствовал глава государства членов избирательной комиссии.
Глава государства принял участие в голосовании на избирательном участке №506 Старовиленского избирательного округа №105 Центрального района Минска, который располагается в Белорусском государственном университете физической культуры.
По данному округу на этих выборах баллотируются шесть кандидатов.-0-
Лукашенко о признании выборов: я по этому поводу париться не привык
Об этом Александр Лукашенко заявил, отвечая на вопросы журналистов после голосования на выборах депутатов Палаты представителей.
Лукашенко о провокациях на выборах: не хотим создавать напряженности вокруг этих скандалов, но будем их пресекать
"Проведем выборы и разберемся с этими случаями", - отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко, подчеркнув, что поручил пресекать прецеденты и провокации.
Лукашенко о намерении баллотироваться: я за это кресло не держусь, но свою кандидатуру предложу
Александр Лукашенко подчеркнул, что не держится за этот пост, но считает для себя обязательным предложить свою кандидатуру, а люди сделают выбор.
Лукашенко: поддержим людей, которые будут конструктивно работать в парламенте
"Для меня это очень серьезный практический вопрос. Я не скрывал, что будем поддерживать определенных людей, которые будут конструктивно работать в этом парламенте", - сказал глава государства.
Лукашенко: иностранные инвесторы нуждаются в условиях, их не волнует состав парламента
Глава государства рассказал, что с начала 2019-го инвестиции в белорусскую экономику составили $7 млрд, к концу года эта цифра увеличится. И это, как говорят некоторые, при "нелегитимном" парламенте, заметил он.
Лукашенко представили возможные изменения в Конституцию Беларуси
"Я заявлял о том, что нам надо идти к этому. Глупо было бы с моей стороны заявить, что мы к президентским выборам сменим Конституцию, - сказал Александр Лукашенко. - Элементы новой Конституции с точки зрения Конституционного суда мне представлены".
Лукашенко намерен посетить Латвию в первом-втором квартале 2020 года
Глава государства отметил, что сейчас идет активная подготовка к визиту, и он очень ждет возможности посетить Латвию. Но поездка должна быть хорошо проработана, принести пользу, поэтому необходимо время для подготовки визита.
Лукашенко: я не подпишу ни один документ с Россией, если он будет противоречить нашей Конституции
"Ни один из документов не будет подписан, если он будет противоречить Конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества. А главные принципы - это независимость и суверенитет", - заявил Александр Лукашенко.
Лукашенко рассказал о тратах на содержание совместных с Россией объектов
"Сказали, что Лукашенко хочет больше денег на границу. Не надо больше. Пока пускай половину отдадут того, что мы тратим", - отметил глава государства, пояснив, что целью изменений должно стать усиление охраны границы.
Лукашенко об итогах в сельском хозяйстве: год был не идеальный, но хороший
"Год был хороший. Не идеальный, - хороший", - отметил глава государства. Он рассказал о достижениях года и некоторых недостатках в работе на селе.
Беларусь никогда никому не угрожала и не будет - Лукашенко
Об этом глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил на избирательно участке журналистам.
Лукашенко высказался о роли Кастуся Калиновского в истории
"Я знаю роль Кастуся Калиновского в истории, там было очень много нюансов. Я предостерегаю наших историков, чтобы мы не ударились в какую-то политику", - признался Александр Лукашенко.
Лукашенко: вопрос языка у нас решен раз и навсегда
Вместе с тем Президент не исключил, что роль белорусского языка со временем будет возрастать.
Лукашенко ответил на вопрос, с кем легче вести переговоры - с Россией или Западом
"С Россией мне легче вести переговоры, потому что мы один народ, мы говорим на одном языке, мы думаем одинаково", - отметил глава государства.
Лукашенко на избирательном участке более часа отвечал на вопросы журналистов
Многочисленные вопросы представителей государственных, негосударственных и зарубежных СМИ касались как выборной тематики, так и внешней политики - отношений с Россией, западными странами, итогов года в сельском хозяйстве и много другого.