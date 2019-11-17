Лукашенко проголосовал на парламентских выборах

"Я заявлял о том, что нам надо идти к этому. Глупо было бы с моей стороны заявить, что мы к президентским выборам сменим Конституцию, - сказал Александр Лукашенко. - Элементы новой Конституции с точки зрения Конституционного суда мне представлены".