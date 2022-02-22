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Президент
22 февраля 2022, 17:12

Лукашенко рассказал об истинных целях Запада в нынешней ситуации

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси, рассказал об истинных целях Запада в нынешней ситуации, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я не раз отмечал, что только настоящие мужчины, исключительно смелые и отважные, выбирают в наше неспокойное время профессию Родину защищать. Вы олицетворяете преемственность патриотизма и духовной силы белорусского народа", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства с сожалением констатировал, что сегодня, живя под безоблачным небом, белорусы не могут себя чувствовать в полной безопасности. "Все эти войны - это вопрос вечного конфликта цивилизаций, идеологий, культур, в котором восточнославянские народы никогда не были агрессорами (и запомните: мы агрессорами не будем). А защищая себя, спасали и другие страны, чьи лидеры сегодня стыдливо об этом умалчивают", - заявил Президент.

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