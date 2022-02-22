Лукашенко: День защитников Отечества - праздник каждого, кто готов стать на защиту суверенитета страны

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. День защитников Отечества - праздник мужества и патриотизма, который объединяет людей разных поколений. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства отметил, что День защитников Отечества - праздник мужества и патриотизма, который объединяет людей разных поколений: профессиональных военных и всех, кто понимает ценность мира. "Это праздник каждого, кто готов в любой момент стать на защиту государственного суверенитета и независимости. Так, как завещало нам героическое поколение победителей Великой Отечественной войны", - подчеркнул Александр Лукашенко.
/Будет дополнено/.-0-
Лукашенко: белорусские ветераны стали символом непобедимости нашего народа
Лукашенко: заокеанские игроки могут бороться за сферу влияния, только сея смерть и разруху
Лукашенко рассказал об истинных целях Запада в нынешней ситуации
Лукашенко: я буду делать все, чтобы Беларусь оставалась мирным островком на обезумевшей планете
Современные самолеты и ракетные комплексы. Лукашенко рассказал о планируемой закупке вооружений
Лукашенко обратился к украинскому народу и руководству страны