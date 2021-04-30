Новые кадры в системе МВД и местной вертикали - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 30 апреля рассмотрел кадровые вопросы. Глава государства назначил новых начальников милиции в Минской, Брестской и Гродненской областях, произвел кадровые назначения в руководстве Белтелерадиокомпании, а также дал согласие на назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства назначил:
|Астрейко Александра Вячеславовича
|- начальником управления внутренних дел Минского облисполкома,
|Шуляковского Олега Николаевича
| - начальником управления внутренних дел Брестского облисполкома,
|Резенкова Дмитрия Юрьевича
|- начальником управления внутренних дел Гродненского облисполкома,
|Гусаченко Сергея Александровича
|- первым заместителем председателя Национальной государственной телерадиокомпании,
|Примшица Дмитрия Витольдовича
| - заместителем председателя Национальной государственной телерадиокомпании.
Президент также дал согласие на назначение:
|Валеватого Юрия Николаевича
|- первым заместителем председателя Гродненского облисполкома,
|Курленко Дениса Николаевича
|- заместителем председателя Минского облисполкома,
|Захарчука Дмитрия Ивановича
|- председателем Вороновского райисполкома,
|Бобыря Игоря Михайловича
|- главой администрации Ленинского района г.Гродно,
|Бурака Александра Андреевича
|
- заместителем председателя Государственного комитета по стандартизации,
|Савчука Виктора Владимировича
|- генеральным консулом Республики Беларусь в г.Белостоке (Республика Польша),
|Игликова Алексея Алексеевича
|- председателем Комитета государственного контроля Гомельской области,
|Курмана Ивана Ивановича
|- управляющим делами Гродненского облисполкома.
Лукашенко назначил новых начальников милиции в Минской, Брестской и Гродненской областях
Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве Белтелерадиокомпании
Согласованы кадровые назначения в местной вертикали Гродненской и Минской областей