Новые кадры в системе МВД и местной вертикали - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 30 апреля рассмотрел кадровые вопросы. Глава государства назначил новых начальников милиции в Минской, Брестской и Гродненской областях, произвел кадровые назначения в руководстве Белтелерадиокомпании, а также дал согласие на назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства назначил:

Астрейко Александра Вячеславовича

- начальником управления внутренних дел Минского облисполкома,

Шуляковского Олега Николаевича

- начальником управления внутренних дел Брестского облисполкома,



Резенкова Дмитрия Юрьевича - начальником управления внутренних дел Гродненского облисполкома, Гусаченко Сергея Александровича - первым заместителем председателя Национальной государственной телерадиокомпании, Примшица Дмитрия Витольдовича - заместителем председателя Национальной государственной телерадиокомпании.



Президент также дал согласие на назначение:

Валеватого Юрия Николаевича

- первым заместителем председателя Гродненского облисполкома, Курленко Дениса Николаевича

- заместителем председателя Минского облисполкома, Захарчука Дмитрия Ивановича - председателем Вороновского райисполкома, Бобыря Игоря Михайловича - главой администрации Ленинского района г.Гродно, Бурака Александра Андреевича



- заместителем председателя Государственного комитета по стандартизации,





Савчука Виктора Владимировича

- генеральным консулом Республики Беларусь в г.Белостоке (Республика Польша), Игликова Алексея Алексеевича - председателем Комитета государственного контроля Гомельской области, Курмана Ивана Ивановича - управляющим делами Гродненского облисполкома.

Лукашенко назначил новых начальников милиции в Минской, Брестской и Гродненской областях

Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве Белтелерадиокомпании

Согласованы кадровые назначения в местной вертикали Гродненской и Минской областей