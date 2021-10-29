Лукашенко сегодня посещает Добрушскую бумажную фабрику

29 октября, Добруш /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает сегодня Добрушскую бумажную фабрику "Герой труда", которая входит в холдинг "Белорусские обои", сообщает БЕЛТА.

Главе государства доложат о выполнении поручений по модернизации целлюлозно-бумажной отрасли и работе концерна "Беллесбумпром" в целом.

Что касается непосредственно Добрушской бумажной фабрики, речь пойдет о реализации инвестпроекта по организации производства мелованных и немелованных видов картона.

Планируется, что Александр Лукашенко ознакомится с производством и принципами работы основного технологического оборудования.

Добрушскую бумажную фабрику "Герой труда" Александр Лукашенко посещал 4 февраля 2020 года. Тогда в фокусе внимания Президента как раз было строительство завода по выпуску мелованных и немелованных видов картона, который должны были ввести в эксплуатацию еще в 2015 году, но объект был законсервирован. Требовалось решение главы государства в отношении ряда вопросов, в том числе финансового характера.

О своем намерении вновь посетить предприятие Александр Лукашенко заявил 3 июня текущего года, принимая с докладом заместителя премьер-министра Юрия Назарова, своего помощника Александра Косинца и министра энергетики Виктора Каранкевича.

Несмотря на то, что основной темой встречи было состояние и развитие энергетического комплекса страны, Юрий Назаров также коснулся других вопросов, входящих в его компетенцию. В частности, он доложил главе государства о запуске в Добруше картонной фабрики. "Фабрика принята в эксплуатацию, картон получаем", - сказал вице-премьер.

Президент ответил, что уже знает об этом, и добавил, что хочет посетить предприятие, ознакомиться с производством. "Картон - это прорыв. Нас тоже там стебали в предвыборную кампанию: "Ах, на улице протестуны, а Лукашенко картоном занимается". Я всеми вопросами тогда занимался, но это был большой инвестиционный проект", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Теперь Беларусь может сама производить изделия из картона, а не экспортировать сырье, чтобы потом покупать за границей материалы из него. "Спрос большой же на это. Поэтому это хороший момент с Добрушем. Но мы там побудем и посмотрим, - сказал глава государства. - Не надо останавливаться: картон получили - дальше станок надо ставить и делать упаковку. Это очень важное направление".

Акт ввода в эксплуатацию производства мелованных и немелованных видов картона подписан 1 июня текущего года. На первоначальном этапе был освоен выпуск немелованного картона, во второй половине июля получен и мелованный картон. С июня по сентябрь всего произведено почти 9 тыс. т картона.

В настоящее время специалисты фабрики завершают отладку технологических режимов с целью поэтапного достижения качественных показателей картона и выхода на проектные мощности в 2022 году. Ведется тестирование рынков сбыта и обрабатывается стратегия продаж.

Освоение производства мелованных видов картона позволит сократить импорт данной продукции и обеспечить в полной мере потребности пищевой, легкой, медицинской и полиграфической промышленности Беларуси.

Ввод в эксплуатацию производства позволил даже на начальном этапе достичь положительных финансовых показателей фабрики. За январь - сентябрь объем производства продукции в фактических ценах вырос к аналогичному периоду прошлого года в 2 раза.-0-