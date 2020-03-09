Лукашенко: система государства имеет смысл только тогда, когда она во благо людям

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система государства имеет смысл только тогда, когда она во благо людям. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании с руководством Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вся экономическая система страны должна быть нацелена на безусловное обеспечение интересов людей. Хочу подчеркнуть: никакого популизма здесь нет, как некоторые, опять расчувствовавшись, могут заявлять в телеграмм-каналах, что, мол, вот канун выборов. Я еще раз хочу повторить то, что говорил с первого дня своего президентства: вся система и государство в целом имеют смысл только тогда, если они во благо людям. Все остальное смысла не имеет", - заявил Президент.

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