Лукашенко: Союзное государство может предложить ЕАЭС и СНГ лучшие наработки

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союзное государство может предложить Евразийскому экономическому союзу и Содружеству Независимых Государств лучшие наработки. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Совета глав государств СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

"В сложившихся условиях опыт союза Беларуси и России - Союзного государства - вновь может выступить локомотивом интеграционных процессов, предложив для ЕАЭС и СНГ лучшие наработки. Я обращаю ваше внимание к той разноуровневой интеграции, которая складывается на постсоветском пространстве", - сказал Александр Лукашенко.

По мнению главы государства, использование наработок Союзного государства в других интеграционных объединениях стало бы реальным вкладом в гармонизацию подобных процессов с соседними региональными объединениями в целях экономической консолидации Евразии и формирования большого евразийского партнерства.-0-