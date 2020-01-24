24 января, Шклов /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует надежно защищать интересы Беларуси в работе с зарубежными партнерами и напомнил об импортозамещении. Соответствующие заявления глава государства сделал сегодня, посещая РУП "Завод газетной бумаги" в Шклове, передает корреспондент БЕЛТА.
В частности, обсуждалась реализация инвестиционного проекта по созданию бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов. Первоначально предприятие сотрудничало с известной в мире чешской компанией - поставщиком оборудования. Однако в итоге реализация проекта затянулась, а часть оборудования оказалась неподходящей. Начались судебные тяжбы с чешской компанией, которые не закончились до сих пор.
Александр Лукашенко жестко потребовал, чтобы интересы белорусской стороны неукоснительно были защищены, и это касается не только конкретного случая.
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