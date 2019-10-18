Лукашенко требует от госуправленцев быть ближе к людям, а не засиживаться в кабинетах

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече в Академии управления потребовал от госуправленцев быть ближе к людям и нацеливаться на решение конкретных проблем человека, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря о сложившейся системе государственной службы, Александр Лукашенко отметил, что выстроенная модель в целом позволяет решать основные задачи, эта система постоянно совершенствуется. А проблемы, по его словам, если и возникают, то чаще всего связаны с недобросовестным отношением к работе и отсутствием должной дисциплины.

"Недопустимо, чтобы в глазах населения управленец ассоциировался с кабинетным чиновником. Он должен быть ближе к людям, нацеленным на решение конкретных проблем человека, - подчеркнул глава государства. - То, что в адрес Администрации Президента продолжают поступать жалобы на бюрократию и волокиту, к сожалению, красноречиво говорит, что практика формального общения или отписок все еще существует. И к этому мое отношение известно".

При этом Президент заметил, что эффективно решать поставленные задачи для руководителя любого ранга - это лишь половина успеха. Важно при необходимости уметь своевременно, аргументированно и понятно объяснить людям принятые решения и причины возможных проблем, ответить на любой, в том числе неудобный, вопрос как населению, так и представителям СМИ. "Сегодня же некоторые руководители в принципе боятся видеокамеры или микрофона журналиста", - констатировал Александр Лукашенко.

Он напомнил, что в Академии управления обучают навыкам общения с журналистами, работе в импровизированной телевизионной студии. Президент считает, что современный руководитель, безусловно, обязан уметь все это. "Тем более сегодня, когда так стремительно развиваются информационные технологии. И они являются одним из действенных инструментов для решения многих задач государственного масштаба", - обратил внимание глава государства.

Также, по мнению Президента, важно уметь эффективно использовать в работе интернет-ресурсы, анализировать общественное мнение и реакцию на деятельность местного управления в социальных сетях, на новостных форумах, использовать эти ресурсы в государственных целях для реализации важных проектов.

"Кроме того, грамотный руководитель должен уметь видеть и поддерживать живую инициативу на местах. Аккумулировать вокруг себя лучшие предложения и идеи, помогать в их реализации. Использовать потенциал науки, экспертов в своей сфере. В этой связи от управленцев ожидаются большая, чем прежде, публичность и деятельное участие в социально-политической жизни регионов", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-