Лукашенко: учение "Союзная решимость-2022" проводится максимально транспарентно

18 февраля, Москва /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия проводят учение "Союзная решимость - 2022" максимально транспарентно, на своей территории. При этом ни от кого ничего не скрываем, все происходит под пристальным взглядом целой армии атташе и прессы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам по итогам переговоров с Президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проведение учения - это наше общее и обусловленное обстановкой решение. Да и проводим мы учение максимально транспарентно, на своей территории. При этом ни от кого ничего не скрываем, все происходит под пристальным взглядом целой армии атташе и прессы", - сказал белорусский лидер.

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