Лукашенко: в ближайшее время появятся предложения по реформе Конституции с учетом сегодняшнего времени

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ближайшее время появятся предложения по реформе Конституции с учетом сегодняшнего времени. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью российским СМИ, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко рассказал, что ему уже были представлены два варианта новой Конституции, но, с его точки зрения, там были недостаточно глубокие изменения. Сейчас группа специалистов работает над третьим вариантом Конституции. "Она в ближайшее время выдаст предложения с учетом сегодняшнего времени", - сказал Президент.

Отвечая на вопрос, с кем глава государства готов вести диалог по реформе общественно-политической жизни в стране, Александр Лукашенко заявил, что подобное обсуждение должно начинаться снизу. "Я должен в Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Минске вести диалог со студентами (это актуально сейчас), с трудовыми коллективами, активом. Актив - это не только те, кто во власти, но и часть гражданского общества. У нас есть ветеранские, профсоюзные организации (притом разного толка), есть женские организации и даже партии. У нас есть молодежные организации. Общество прилично структурировано. И их представители, в том числе имеющие иную точку зрения, должны разговаривать и с Президентом. И мы должны в каждой области, сформировав советы, в том числе и из представителей нашего гражданского общества, органов власти, обсуждать эту Конституцию, вносить предложения", - считает белорусский лидер.

Президент заявил, что с той оппозицией, которая предлагает антироссийские, а, следовательно, и антибелорусские программы или призывает не платить налоги, коммуналку и не покупать белорусские товары, ему говорить не о чем. Он привел в пример их предложение отдать инвесторам неплохие государственные предприятия. "Мы уже приближались к приватизации. Что говорят инвесторы? Половину людей выкидываем, вот это вы не будете производить, то не будете. Грубо говоря, гайки будете крутить и все, а основные компетенции будут там - допустим, в Германии у Volvo по "БЕЛАВТОМАЗу". То есть конструкторские бюро, мозги там будут, а вы тут какой-то сборкой будете заниматься, и половину людей выкидываем. Сокращение производства, рабочей силы, отдать основные мозги в Германию - кто на это пойдет? Я на это не пойду. И что, я с ними буду разговаривать на тему вот таких инвестиций?" - просил Александр Лукашенко.

"Или, допустим, платное образование и здравоохранение. Да если бы у нас было платное здравоохранение, мы бы трупами в ковид завалили бы всю страну. Вы знаете, что такое платное здравоохранение, показала просвещенная Европа и Америка: деньги есть - лечим. Вы хотите, чтобы я сел за стол и обсуждал, вводить ли платную медицину или нет? Или образование. Мы же не богатые люди, но каждый может получить образование. Притом и бедный человек, и богатый. Мы за этим очень тщательно наблюдаем", - подчеркнул глава государства.

Он также обратил внимание, что в стране есть еще один важный орган - Всебелорусское народное собрание. Его очередной съезд должен состояться в декабре или январе. На нем будет планироваться развитие страны на ближайшую пятилетку, обсуждаться общественно-политические и экономические вопросы. "Думаю, что на съезде мы сможем даже прописать по срокам некоторые наши действия, вплоть до президентских выборов", - добавил Президент.-0-