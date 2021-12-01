Лукашенко: в украинской армии уже доходят до фашизма

Во время интервью
1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В некоторых подразделениях украинской армии доходят до фашизма. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, передает БЕЛТА.
По словам главы государства, сейчас украинская армия "мягко говоря, очень националистична, если не сказать больше".
"Хотя почему если? Там уже некоторые подразделения, части и руководители доходят до фашизма. Я это вижу. Может быть, больше, чем кто-то другой, поскольку это рядом, под боком", - заявил Александр Лукашенко.-0-
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