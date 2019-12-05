Лукашенко: всегда буду признателен людям, которые поверили в выбранный государством курс

5 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Александр Лукашенко заявил, что всегда будет признателен людям, которые поверили в выбранный государством курс. На этом Президент Беларуси акцентировал внимание сегодня в обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов, передает корреспондент БЕЛТА.
"Я всегда буду признателен людям, которые поверили в выбранный государством курс, своим добросовестным трудом создали все, что сегодня мы называем достижениями нашей новейшей истории", - подчеркнул глава государства.
"Самое ценное - сделали это в рекордно короткие по историческим меркам сроки, - считает Александр Лукашенко. - Мы сохранили и преобразовали лучшие традиции белорусского народа. И на протяжении четверти века демонстрировали приверженность национальным интересам и главным целям государственного развития".-0-