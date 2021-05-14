Лукашенко высказался насчет восстановления храма в Будславе после пожара

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня после посещения фермерского рынка под Минском высказался насчет восстановления поврежденного пожаром католического храма в Будславе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не надо тут торопиться, даже специалисты говорят. Помочь надо: разобрать там, эти работы… Но специалисты пусть определятся, обследуют, что надо сделать. Без государства они ничего не сделают все равно, - сказал Президент. - Но эти же "невероятные" опять говорят: деньги соберем. Ветеранам уже "собрали". Не знаю только, где деньги. И здесь говорят: соберем. Ничего они не соберут. Они просто людям объявят, у людей заберут деньги и поделят в Польше. Поэтому если кто-то хочет восстановить этот храм, надо открыть им там (пусть они откроют счет), и пусть люди им передают деньги, а не в Польшу. Каждый человек, сколько сможет, если захочет, туда передаст деньги".

Александр Лукашенко также уверен, что при восстановлении храма не потребуется "бешеных объемов" работ. "Крышу восстановим, внутри приведем в порядок. Наблюдай. Когда специалисты сделают вывод, что и как, потом доложишь", - обратился глава государства к председателю Минского областного исполнительного комитета Александру Турчину.

Как сообщалось, информация о пожаре в Национальном санктуарии Матери Божьей Будславской поступила спасателям 11 мая в 7.47. О происшествии сообщил ксендз. На момент возгорания в костеле прихожан не было. На место прибыла специальная и аварийно-спасательная техника, была организована эвакуация ценностей. Локализация пожара осложнялась тем, что первоначально горели деревянные конструкции в скрытых пустотах между элементами перекрытия и покрытия. По факту возгорания возбуждено уголовное дело.

На следующий день в Минске состоялось экстренное совещание, на котором обсуждалась ситуация после пожара. По итогам совещания при курии Минско-Могилевской архиепархии была создана специальная комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и восстановления костела.-0-