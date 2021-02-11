11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о перспективах интеграции с Россией. Соответствующее заявление глава государства сделал сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы видим большое развитие кооперационных связей через более широкое участие отечественных производителей в реализации национальных проектов России. Сегодня открыто заявляем о готовности к дальнейшей предметной работе по повышению межотраслевого сотрудничества в рамках Союзного государства при соблюдении взаимных интересов на основе равноправия двух участников союза", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что этот процесс предполагает полное сохранение суверенитета обеих стран без формирования каких-либо новых наднациональных органов. "Вся система органов Союзного государства создана, и она еще не отработала свое, она жизнеспособна, она не может быть выброшена на свалку. Вот и весь ответ. Давайте пройдем этот путь и посмотрим, что скажут народы. Может, они скажут, что мало этой интеграции, пойдем дальше. Но нельзя перепрыгивать через этапы, нельзя перенапрягать обстановку ни в России, ни, тем более, в Беларуси", - сказал белорусский лидер. Александр Лукашенко считает, что в этом формате можно сделать огромные шаги в интеграции с Россией.-0-

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