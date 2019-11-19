Лукашенко: высокие достижения атлетов во многом определяют престиж страны

19 ноября, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Высокие достижения атлетов во многом определяют престиж страны. Об этом Президент Беларуси, Президент НОК Александр Лукашенко заявил сегодня на Олимпийском собрании Национального олимпийского комитета, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства назвал спорт многогранной сферой деятельности, которая является частью экономики, отражает уровень технологического развития страны. "Кроме того, спорт - это здоровье нации, воспитание у подрастающего поколения ценных личных качеств, эффективная народная дипломатия. Высокие достижения атлетов во многом определяют престиж страны. Вот почему мы уделяем развитию этой сферы такое серьезное внимание", - пояснил он.

Президент отметил, что в следующем году всей спортивной отрасли предстоит пройти важный экзамен - Олимпиаду в Токио. "Самое время проанализировать подготовку к этому спортивному форуму и определить, что еще можно и нужно сделать, чтобы наша команда оправдала наконец-то ожидания миллионов белорусов. Чтобы мы с гордостью смотрели, как над олимпийскими объектами столицы Японии поднимается белорусский флаг", - сказал Александр Лукашенко.

Он напомнил, что в прошлом году состоялись два больших совещания, на которых было подробно проанализировано состояние дел как в зимних, так и в летних видах спорта, намечены пути их дальнейшего развития, даны поручения и отработаны механизмы их реализации. "Кроме того, в апреле, накануне Вторых Европейских игр, мы провели аналогичный мозговой штурм, детально рассмотрев готовность белорусской команды к этому масштабному событию, - отметил глава государства. - Мы успешно организовали праздник европейского спорта. Об этом до сих пор говорят в Европе и во всем мире. Спасибо всем, кто принимал в этом участие. Игры в Беларуси громко прозвучали на весь мир. И наши спортсмены в родных стенах выступили вполне достойно: по количеству наград заняли второе общекомандное место".

Однако, по убеждению Президента, поводов для самоуспокоения такой успех не дает и предстоит серьезная работа для подготовки к Играм в Токио. "До главных стартов четырехлетия осталось чуть более полугода. Олимпийские игры - соревнования другого формата, с иным набором спортивных дисциплин и запредельным уровнем конкуренции. Что там греха таить: Вторые игры есть игры, но Олимпиада - это космос по сравнению с нашими играми, и спортсмены там будут другие", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-