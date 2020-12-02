Лукашенко заявил об оголтелом поведении Польши и стран Балтии против Беларуси

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ обратил внимание на оголтелое поведение Польши и стран Балтии против Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь в этом году испытывает на себе откровенное вмешательство во внутренние дела, в том числе через провоцирование гражданского недовольства.

"Нам прямо предлагается поменять власть, законы и социальные ориентиры. В противном случае угрожают задавить санкциями, разрушить экономику и инфраструктуру, изменить морально-нравственные основы нашего общества. Сейчас уже нет сомнений, что на кону стояли и до сих пор стоят гражданский мир и целостность Беларуси, - отметил Президент. - Притом нам предлагают поменять власть, законы и социальное ориентирование с особой формой циничности. Эти предложения уже даже не прячутся за какие-то дипломатические формулировки".

"Особенно обращает на себя внимание буквально оголтелое поведение Польши и стран Балтии против Беларуси, - заявил Александр Лукашенко. - Причем мы отчетливо видим, что их действия обеспечивают реализацию собственных интересов и направлены на повышение своей значимости в Евросоюзе. И я хочу, чтобы о недостойном и бессовестном поведении политиков услышали простые люди этих соседних с нами стран".-0-