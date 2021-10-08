Лукашенко: звероводческая отрасль должна не просить бюджетных денег, а приносить стабильный доход

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звероводческая отрасль должна не просить бюджетных денег, а приносить стабильный доход. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ, передает корреспондент БЕЛТА.

На долю звероферм Белкоопсоюза приходится более 90% от республиканского производства. Александр Лукашенко отметил, что в последние годы сделано немало в этой сфере, вложены ресурсы и, несмотря на специфику рынка, есть определенный результат.

"Валерий Николаевич Иванов (бывший председатель Белкоопсоюза. - Прим. БЕЛТА) в силу своей аграрной направленности уделял звероводству повышенное внимание. Это видно по Агурбаш", - заметил Президент.

В прошлом году с учетом пандемии мировой пушной и меховой рынок оказался в очередном кризисе. Глава государства напомнил, как в Дании на фоне этого загубили 10 млн норок (из 17 млн особей в стране). Потом оказалось, что вышла ошибка. "Почему не заняли рынок? Золотое дно. Потом рынок уже разбалансировали в результате таких идиотских решений политиков. Поэтому согласно моему распоряжению под гарантии правительства вам были выделены кредитные ресурсы для оздоровления звероводческих хозяйств. По сути, просто для их сохранения в условиях полной остановки продаж продукции", - пояснил Александр Лукашенко.

"В дальнейшем работа должна быть организована так, чтобы эта сфера больше не просила бюджетных денег, а приносила стабильный доход. К этому будет особое внимание и контроль. Думаю, новый руководитель понимает, что без жесткой технологической и производственной дисциплины ничего не получится", - подчеркнул Президент.-0-