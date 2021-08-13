Многодетная семья из агрогородка Тихиничи подарила Лукашенко кролика

Новости темы " Рабочие поездки Президента"
13 августа, Рогачевский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетил агрогородок Тихиничи Рогачевского района. Жители агрогородка, многодетная семья Анатолия и Натальи Выдронок, подарили главе государства кролика, передает корреспондент БЕЛТА.
Семья Выдронок одна из победителей районного конкурса "Властелин села - 2021". У Анатолия и Натальи четверо деток. Недавно семья начала разводить кроликов, и, зная, что у Президента есть свое хозяйство, решила преподнести главе государства это животное. Александр Лукашенко в долгу не остался и тоже вручил подарки многодетной семье.
Позже, общаясь с журналистами, Анатолий и Наталья рассказали, что им очень нравится жить в своем агрогородке. Свой подарок главе государства они назвали "благодарностью за поддержку и помощь".
"Где еще есть такая поддержка и столько льгот для многодетных? Здесь хорошо, у нас работа, хорошая инфраструктура, таких агрогородков должно быть больше, - считает многодетная мама. - Для детей здесь ФОК, бассейн и большой стадион, музыкальная школа. Наша дочка ходит на танцы. Здесь на месте есть все. Нам здесь очень нравится: ты всегда на природе и свежем воздухе. Это такое раздолье и благодать".-0-
Семья Выдронок одна из победителей районного конкурса "Властелин села - 2021". У Анатолия и Натальи четверо деток. Недавно семья начала разводить кроликов, и, зная, что у Президента есть свое хозяйство, решила преподнести главе государства это животное. Александр Лукашенко в долгу не остался и тоже вручил подарки многодетной семье.
Позже, общаясь с журналистами, Анатолий и Наталья рассказали, что им очень нравится жить в своем агрогородке. Свой подарок главе государства они назвали "благодарностью за поддержку и помощь".
"Где еще есть такая поддержка и столько льгот для многодетных? Здесь хорошо, у нас работа, хорошая инфраструктура, таких агрогородков должно быть больше, - считает многодетная мама. - Для детей здесь ФОК, бассейн и большой стадион, музыкальная школа. Наша дочка ходит на танцы. Здесь на месте есть все. Нам здесь очень нравится: ты всегда на природе и свежем воздухе. Это такое раздолье и благодать".-0-