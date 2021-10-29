"Надо занять рынок". Лукашенко дал поручение более активно развивать производство электробусов

29 октября, Добруш /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал поручение более активно развивать в стране производство электробусов. Об этом он заявил сегодня во время рабочей поездки в город Добруш Гомельской области, передает корреспондент БЕЛТА.

При посещении нового производства мелованных и немелованных видов картона главе государства предложили осмотреть территорию предприятия на электробусе производства МАЗ.

Александр Лукашенко отдельно поинтересовался, каковы перспективы данной техники, на что вице-премьер Юрий Назаров ответил, что они огромнейшие.

Глава государства подчеркнул, что тогда надо делать все необходимое, чтобы быстрее и в нужных объемах производить такие автобусы и поставлять заказчикам. "Надо произвести и быстрее отдать. Это очень важно для нас - занять рынок", - подчеркнул он.

В этом плане возможно расширение сборки на дополнительных площадках, но, заметил Александр Лукашенко, нужно рационально задействовать мощности и на самом МАЗе - если, например, снизилось производство и продажи грузовиков, то надо занимать площади и делать автобусы.

"К этому мы еще вернемся", - добавил глава государства.-0-

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