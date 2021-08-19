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19 августа 2021, 18:31

О "накатах", сведении счетов, чистых руках и уходе в политику - главные месседжи Лукашенко бизнесу

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провел рабочую встречу с министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко и председателем Комитета государственного контроля Василием Герасимовым. И хотя профильной темой был вопрос собираемости налогов, администрирования и совершенствования налоговой системы, большая часть сказанного главой государства касалась работы бизнеса в Беларуси. Президент развеял некоторые опасения и настороженность и подчеркнул, что никто ни с кем не собирается сводить счеты. Главное - соблюдать законы и четко понимать, что бизнес и политика - это разные вещи. БЕЛТА собрала главное из сказанного Александром Лукашенко.

Во власть надо идти с чистыми руками

Президент обратил внимание на то, что в последнее время, в том числе исходя из уроков прошлого года, начали принципиально требовать от бизнесменов уплаты налогов и даже просто нормального поведения. Александр Лукашенко в этом плане сразу сделал ремарку: "Я не имею в виду, что бизнесмен - это бесправный человек и не имеет права на собственное мнение. Абсолютно нет. Но всегда подчеркивал и думаю, что умные бизнесмены меня услышали, что политика и бизнес - это вещи разные".

Любой бизнесмен, который хочет заниматься политикой, должен строго следовать закону, подчеркивает белорусский лидер. При этом законы должны соблюдать все: и политики, и бизнесмены. Но ни в коем случае не пытаться прикрыть политической деятельностью какие-то махинации на ниве бизнеса и предпринимательства. "Некоторые сидельцы сегодня там находящиеся (в местах заключения. - Прим. БЕЛТА) так себя и вели. Вот это будет пресекаться однозначно. И не надо на власть обижаться, - предупредил Президент. - Еще раз подчеркиваю: это не значит, что бизнесменам, руководителям компаний запрещено идти во власть. Можно. Но для этого есть выборы. Идите, боритесь и будьте неподкупными. Поступайте так в жизни, чтобы не за что было тебя зацепить. Как тут один с картинами и прочим: наворовал миллионы долларов и пошел на выборы. Чего пошел - понятно, надо было это все прикрыть".

"Если ты где-то там замазался и идешь в политику, и еще рвешься к власти, тебя высветят, разденут до трусов и покажут, кто ты есть. Так оно всегда происходит. Поэтому во власть надо идти с чистыми руками", - резюмировал белорусский лидер.

С честных бизнесменов не должен упасть ни один волос

Перед бизнесом, который работает строго по закону, заботится о своих работниках и выполняет социальные гарантии, в Беларуси открыты все двери. И здесь, как отмечает Президент, не надо действовать огулом: "Мы в последнее время очень принципиально, по закону относимся к тем, кто должен платить налоги, кто занимается предпринимательской деятельностью. Хочу вас попросить и предупредить: мы под эту марку ни в коем случае не должны обидеть людей, которые честно трудятся, которые занимаются по закону бизнесом, предпринимательством".

"Хочу, чтобы понимали: ни один волос с предпринимателя и бизнесмена, который честно работает, упасть не должен. Мы ни в коем случае не должны превратить в моду задушить какого-то предпринимателя и бизнесмена. Это люди, которые работают на государство и приносят ему пользу. Только единственное: налоги надо платить, людей, которые у тебя работают, не обижать", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Одновременно глава государства отметил, что ни в коем случае нельзя беспричинно "накатывать" на бизнес и специально искать для этого повод. "Мы ни в коем случае не должны "накатывать". Хоть и гадко себя повели некоторые ипэшники, айтишники и прочие. Нельзя просто взять и их за что-то наказать. Не надо искать повод, причины и так далее. Пусть работают по закону. Нарушил закон - на всю катушку пусть отвечают", - предупредил белорусский лидер.

Никто с бизнесменами счеты сводить не будет

Александр Лукашенко отдельно акцентировал внимание на том, что в стране могут спокойно работать и те, кто по тем или иным причинам ошибся или просто "заблудился". И здесь снова работает президентский тезис, что не так важно, каких взглядов был человек, главное, чтобы все было по закону, на благо государства и народа.

"Я хочу, чтобы бизнесмены меня услышали, что никто с ними сводить счеты не будет. Кто-то ошибся, кто-то заблудился, кто-то неправильно понял что-то. Надо с ними объясниться. Я готов даже на моем уровне это делать, если вы найдете соответствующую форму. Но тех, кто работал честно у нас, тех, кто хочет к нам прийти работать, мы должны принимать как своих людей, которые создают благо для народа и государства. Перегибов нельзя допускать ни в коем случае. Я не вижу таких перегибов, но не хочу, чтобы они были в будущем", - заявил белорусский лидер.

"Понимать надо одно: государство и народ - это всё, все мы должны на это работать. Кто этого не понимает, это их проблемы", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Не набивать карманы за счет своих же работников

Глава государства напомнил и о социальной справедливости: заработал сам - дай заработать другим. Или, иными словами, просто плати работающим на тебя людям достойную зарплату.

"Нельзя, чтобы ты набивал свои карманы, а люди вели полунищенское существование. Вы помните, в канун выборов я ставил жестко вопрос, что нам надо установить среднюю заработную плату, ниже которой нельзя, и вообще бизнесмены, частные структуры должны чуть-чуть выше, чем среднюю зарплату, платить. Это ой как не понравилось бизнесу: "Как это я отдам деньги?!" Так эти же люди на тебя работают, приносят тебе деньги. Это же не значит, что ты, грубо говоря, 10% им отдал, а 90% себе в карман положил. Такой бизнес никому не нужен", - заявил глава государства.

В этом плане он призвал обратить внимание на политику Китая. "Компартия Китая, Си Цзиньпин заявили о том, что богатые должны помочь бедным. Надо делиться: вы прилично заработали - помогите бедным. Должно быть общество среднего достатка. Недавно они объявили этот тезис - мудрые китайцы, богатейшая страна. А мы всегда проводили эту политику: если ты заработал, ну, поделись с теми, кто на тебя работает, и плати налоги", - сказал Александр Лукашенко.-0-


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