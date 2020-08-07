Почетное звание "Народный врач Беларуси" присвоено Игорю Карпову

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народным врачом Беларуси стал заведующий кафедрой инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета профессор, доктор медицинских наук Игорь Карпов. Это отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время встречи с работниками системы здравоохранения и вручения им государственных наград, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко сказал, что сейчас, во время эпидемии коронавируса, именно Игорь Карпов возглавил работу по оказанию помощи пациентам - непосредственно ездил по регионам, занимаясь самыми тяжелыми случаями, консультировал, помогал. "Это яркий, достойнейший пример настоящего народного врача Беларуси", - подчеркнул белорусский лидер.

В свою очередь Игорь Карпов поблагодарил за высокую оценку его труда. "Особенно для людей нашего поколения слово "народный", наверное, является высшей формой поощрения. Это замечательный термин, с которым наше поколение прожило всю трудовую жизнь. То, что я стою сегодня здесь, - лестное для меня стечение обстоятельств. А вот то, что наша медицина оказалась профессиональной, мужественной и подготовленной к трудным моментам, что оказывалась помощь на всех уровнях и она дошла до всех регионов страны, свидетельствует о том, что у нас действительно народная медицина и что вы, уважаемые собравшиеся, являетесь народными медиками", - сказал врач.-0-

Карпов о звании народного врача: это результат коллективного труда всех медработников в период COVID-19 "Награды такого рода не являются личными, обычно это коллективные и представительские награды. Огромная благодарность руководству страны за то, что так высоко был отмечен мой труд, но я четко отдаю себе отчет, что это результат коллективного труда", - сказал завкафедрой инфекционных болезней БГМУ Игорь Карпов.