Проект новой Конституции Беларуси находится в достаточно высокой степени готовности

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочая группа по доработке проекта Конституции Беларуси вышла на достаточно высокий уровень готовности проекта Конституции. Оставшиеся тем не менее спорные вопросы обсуждались сегодня на очередной встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с членами группы, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня мы стали ближе к проекту Конституции, который будет выноситься на всенародное обсуждение. Накануне встречи Президенту был доложен проект нашего Основного закона, доработанный на основе деятельности Конституционной комиссии и той работы, которая была проведена рабочей группой. Работа проводится постоянно - встречи, консультации, дополнения", - рассказал глава Администрации Президента Игорь Сергеенко.

По его словам, на прошедшей встрече с главой государства обсуждался ряд направлений. Самый большой акцент был сделан на Всебелорусском народном собрании, которому предлагается придать конституционный статус. "О полномочиях этого органа, кто может быть избран делегатом этого собрания. И соответственно, как изменится структура органов власти в стране с учетом усиления роли Всебелорусского народного собрания", - отметил Игорь Сергеенко.

Глава Администрации рассказал, что фактически в отношении ВНС вышли на финальное решение. Тем не менее по отдельным моментам еще предстоит доработка. "В том числе и по полномочиям ВНС. В чем-то, может быть, предстоит еще дополнить, оценить, взвесить, чтобы полномочия ВНС не вошли в противоречие с действиями Президента и парламента, чтобы система власти у нас в стране была сбалансированной. Но в целом на понимание позиции, роли ВНС, его полномочий, порядка функционирования, статуса вышли", - рассказал он.

На встрече у Президента обсуждался и ряд иных вопросов, в том числе по тематике избирательной системы, защиты прав и свобод личности, в отношении парламента, требований к президенту, а также по многим другим направлениям в Конституции.

Отработаны переходные положения. "Как мы будем жить после принятия Конституции, как будут действовать законы, другие нормативные акты", - пояснил глава Администрации Президента.

"То есть достаточно конструктивный напряженный разговор. Главой государства поставлены конкретные задачи по доработке по отдельным направлениям, дошлифовке, в том числе и юридических терминов, и по сути конкретных статей Конституции", - резюмировал Игорь Сергеенко.-0-

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