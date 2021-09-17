Символ единства. Лукашенко вместе с тысячами белорусов принимает участие в патриотическом форуме

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает участие в форуме патриотических сил "Символ единства", который стал кульминацией впервые отмечаемого в Беларуси Дня народного единства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы впервые в истории нашего государства отмечаем новый праздник Беларуси - День народного единства. Мы возрождаем этим самым традицию вспоминать событие, вернувшее всем нам разрезанную по живому родную землю", - сказал белорусский лидер в своем выступлении на мероприятии.

Он напомнил, что в далеком 1939-м Беларусь воссоединилась в своих национальных границах. "Веками разделяемый между княжествами, королевствами и империями народ впервые получил шанс построить собственное государство на своей исторической земле. Это случилось больше 80 лет назад 17 сентября, - отметил Александр Лукашенко. - Что значит этот день для нас, ныне живущих поколений? Это наша историческая память. Память, которая связывает воедино людей и эпохи, передает опыт и предостерегает от фатальных ошибок".

Форум в "Минск-Арене" сегодня вечером собрал многочисленных представителей патриотических сил страны, членов общественных объединений и просто неравнодушных граждан, для которых слова "единство", "независимость" и "суверенитет" наполнены глубоким смыслом. Организаторы подготовили грандиозное шоу с участием белорусских артистов.

Те, кто не смог по тем или иным причинам лично присутствовать на празднике, тем не менее, смогут проникнуться духом единения: мероприятие покажут в эфире белорусского телевидения.

Как сообщалось БЕЛТА, Александр Лукашенко сегодня специально раньше вылетел из Душанбе, где в эти дни проходили саммиты ШОС и ОДКБ, чтобы успеть к началу мероприятия. Коллеги белорусского лидера отнеслись к этому с полным пониманием.-0-