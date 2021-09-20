Согласовано назначение новых руководителей районов Беларуси

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, передает корреспондент БЕЛТА.

Каменецкий райисполком возглавит Виталий Кулак, который прежде руководил Жабинковским райисполкомом. На этот пост в свою очередь согласована кандидатура Вадима Кравчука, ныне первого заместителя председателя Брестского горисполкома.

Александра Михеенко сменит пост председателя Чериковского райисполкома на аналогичную должность в Костюковичском районе.

Администрацию Первомайского района Витебска возглавит Евгений Семенычев, который в настоящее время работает в должности директора филиала "Витебское производственное управление" ПРУП "Витебскоблгаз".

Говоря в целом о задачах в работе руководителей местных органов власти, Президент обратил внимание, что в числе приоритетов для них всегда будет оставаться сельское хозяйство. Много вопросов в этой сфере и сейчас, в период завершения уборочной кампании, особенно с учетом погодных условий, осложнившихся за счет дождей.

"Сейчас надо не прозевать. Вы видите, что осень нам подкинула немало проблем, особенно дожди (прошлая неделя и эта неделя будет дождливой). Выйти из этого нужно будет", - обозначил круг вопросов глава государства.

Подходить к завершению уборочной и определяться со способами переработки, хранения урожая необходимо по-хозяйски и исходя из особенностей региона, убежден белорусский лидер. "Кукуруза - за счет нее мы должны добрать зерно, которое нам нужно. Но особо не надо молиться на зерно. Если есть возможность и вы видите, что необходимо иметь силос из кукурузы, значит, надо заготавливать и силос. Просто надо на месте разобраться, что каждому хозяйству надо, - заметил Александр Лукашенко. - Но главное, чтобы был порядок и дисциплина, ничего нельзя потерять. Все, что выращено, надо собрать".

"Что касается госзаказа, то тут проблем нет ни по одной из культур. Практически госзаказ выполнен. Так что государство и люди будут обеспечены зерном в нужных количествах", - подчеркнул Президент.-0-