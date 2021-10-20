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20 октября 2021, 21:40

В Беларуси потеряли Президента? Пресс-секретарь заверила, что Лукашенко в курсе всего и слышит людей

Фото из архива
Фото из архива
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20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА. Пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт в интервью "Беларусь 1" рассказала, что означает тезис "потеряли Президента", который стал популярным после прошедшего накануне большого совещания у Александра Лукашенко по эпидситуации, сообщает БЕЛТА.

"Как мы все знаем, в нашей стране привыкли: все и всегда Президент комментирует, Президент в курсе, Президент погружен. Мы ведь с вами прекрасно понимаем, и, я уверена, понимает вся общественность, что ковидом в той непростой ситуации, которая сложилась сейчас, Президент занимается ежедневно и ежечасно. Я уверена, что все об этом знали. И те самые люди, которые его "потеряли", - сказала Наталья Эйсмонт. - Когда есть необходимость, когда у нас первая волна была, когда еще ковид был неопознанным чем-то, сейчас, когда мы наблюдаем подъем, - ежедневные доклады министра, фактически ежедневно Президент на связи с губернаторами, консультируется с профильными специалистами".

Пресс-секретарь констатировала, что какое-то непродолжительное время Президент ничего не говорил о ковиде и каких-то сопутствующих вещах, а за это время успели произойти те или иные вещи. В том числе возник вопрос масочного режима, пошли разговоры о принудительной вакцинации. "И люди потеряли Президента. И мы видим, что общество начало задавать вопрос: "А где наш Президент?" Уроки прошлого года мы выучили, и за информационным пространством, тем, что там происходит, следим гораздо более внимательно. Замечаем и отмечаем тенденции, видим обращения к главе государства. Естественно, Президенту обо всем этом докладывается", - рассказала Наталья Эйсмонт.

Она обратила внимание, что большое совещание 19 октября по эпидситуации было своего рода квинтэссенцией и ответами на все актуальные острые вопросы, в том числе волнующие общество.

"Мы же с вами прекрасно понимаем. Президент одномоментно и публично всеми темами заниматься не может. Есть огромный пласт самых разных вопросов, которые требуют его внимания. От экономики, в частности, какой-то абсолютно абсурдной санкционной политки, которая против нашей страны ведется, до социалки, чтобы зарплаты вовремя выплачивались, уровень пенсий был соответствующим. Конечно, Президент этим занимается круглосуточно. Но вот, какое-то время не услышали про ковид", - отметила Наталья Эйсмонт.

"Так у нас выстроена система. Мы это прекрасно понимаем. Но чтобы люди каждый день слышали ответы на вопросы в публичном пространстве, естественно, это невозможно. Но вчерашнее совещание еще раз показало, что Президент слышит людей, и Президент всегда отреагирует, вникнет, разберется и расставит все по своим местам", - резюмировала она.

Как сообщалось БЕЛТА, накануне, открывая совещание, глава государства рассказал, что ему доложили о ситуации в том числе на основании мониторинга интернет-ресурсов. "Уже вопросы: "А где наш Президент?" Слушайте, я каждый день в телевизоре отчитываюсь перед людьми, чем я занимаюсь. Я же не могу каждый день с утра до вечера заниматься лечением людей. Для этого у меня есть целое министерство и тысячи-тысячи в белых халатах. Не в грязных, не в черных", - заметил Александр Лукашенко.-0-

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