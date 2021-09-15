Автомобилисты смогут бесплатно ездить в общественном транспорте Минска 22 сентября

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В День без автомобиля 22 сентября проезд в общественном транспорте для автовладельцев будет бесплатным. Об этом сообщил заместитель генерального директора ГП "Минсктранс" Виктор Тозик на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню без автомобиля и Неделе мобильности, передает корреспондент БЕЛТА.

Очередная акция "День без автомобиля" пройдет в Минске 22 сентября. Впервые ее провели в столице в 2008 году.

Для наибольшей заинтересованности и привлечения внимания общественности в этот день автолюбители получат право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте, включая метрополитен. Для подтверждения этого права нужно будет предъявить контролерам водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Все контролеры проинструктированы о правилах акции.

"Практика 2019-го и 2020 годов показала, что количество пассажиров в этот день не возрастает, поэтому больше транспорта мы на линию не пускали. Тем не менее, учитывая значимость и масштабы акции, дополнительно на диспетчерских станциях сосредоточим резерв подвижного состава, будем отслеживать ситуацию и в случае напряженных перевозок на том или ином маршруте оперативно добавлять автобусы или троллейбусы", - сказал Виктор Тозик.

Он добавил, что при обновлении парка городского транспорта много внимания уделяется его экологичности. На линию ежедневно выходят примерно 1,8 тыс. единиц подвижного состава наземного транспорта, из которых сегодня 92 электробуса, 622 троллейбуса, причем 150 - на автономном ходу.

Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды который год подряд организует Европейскую неделю мобильности в Минске с 16 по 22 сентября и городскую экологическую акцию "День без автомобиля", которые проводятся при поддержке горисполкома и Минприроды. Мероприятия призваны напомнить людям о негативном влиянии автомобилей на окружающую среду и подтолкнуть их к использованию альтернативных способов передвижения.-0-

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