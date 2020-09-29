Богомаз: важно помнить общую историю, подвиги предков и воспитывать на них молодежь

29 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельской и Брянской областям важно помнить общую историю, ратные подвиги предков и воспитывать на них молодежь. Такое мнение выразил сегодня губернатор Брянской области Александр Богомаз после встречи с председателем Гомельского облисполкома Геннадием Соловьем, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Богомаз отметил: между двумя граничащими регионами давняя дружба, их связывают общая история, общее наследие. "Самое важное - это не забывать наши общие корни, историю, общие ратные подвиги наших предков и воспитывать на них молодежь", - сказал губернатор. Он подчеркнул, что сегодня старшее поколение несет ответственность за тех, кто придет на смену.

Говоря о развитии экономических связей, Александр Богомаз обратил внимание: даже в непростых условиях, связанных с распространением коронавирусной инфекции, между регионами увеличивается товарооборот. "Мы развиваем сотрудничество, наши предприятия работают", - сказал он.

Развивается совместное предприятие "Брянсксельмаш". По словам Александра Богомаза, СП является вторым в России по выпуску сельхозтехники. "С каждым годом оно наращивает производство, выпускает новые линейки, осваивает рынки, модернизирует производство, локализует его", - рассказал он.

Совместные проекты реализуют и высшие учебные заведения регионов, представители научной среды, сотрудничает бизнес, обратил внимание Александр Богомаз. "Мы всегда у вас учились и сейчас учимся", - поделился он.

Сегодня руководства Гомельской и Брянской областей обсуждают точки дальнейшего развития сотрудничества, посещая промышленные предприятия белорусского региона, учебные заведения, спортивные объекты, места народной памяти.-0-

Гомельский регион будет развивать сотрудничество в разных сферах с Брянской областью - Соловей Тесное взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной, культурной сферах два региона активно развивают с 1999 года, когда было подписано соглашение о сотрудничестве.