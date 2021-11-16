ФОТОФАКТ: Беженцев разместили на ночлег в логистическом центре

Часть беженцев, которые застряли на белорусско-польской границе, разместили на ночлег в логистическом центре. Здесь замерзших людей обогреют и накормят.

Соответствующее поручение дал Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 ноября: организовать ночлег для женщин и детей, которые находятся на границе.

Напомним, многие беженцы после обострения ситуации, остались у пункта пропуска на белорусско-польской границе. Часть беженцев покинули КПП и вернулись в стихийный лагерь.

Как сообщалось ранее, ситуация на белорусско-польской границе обострилась 16 ноября. Доведенные до отчаяния беженцы пытались пройти на польскую территорию. Поляки в свою очередь использовали водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

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