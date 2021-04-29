Инвестиции в производство, логистика, соцсфера - что ждут районы от новой чернобыльской программы

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При развитии производств нужно проводить очень точечное и рациональное привлечение инвестиций. Так председатель Брагинского райисполкома Александр Кохан прокомментировал газете "СБ. Беларусь сегодня" поручение Президента разработать новую программу возрождения чернобыльских земель, сообщает БЕЛТА.

"Главные ресурсы всех пострадавших полесских регионов - это сельское хозяйство и лесопереработка, но здесь мы должны проводить очень точечное и рациональное привлечение инвестиций. Например, лес необходимо перерабатывать с максимальной добавленной стоимостью, то есть вкладывать средства в разумную модернизацию. Какие основные фишки района, на которые мы хотели бы обратить внимание и развивать? Например, мясное животноводство. В хозяйстве "Комаринский" сегодня выращивают 3000 голов на мраморную говядину", - отметил Александр Кохан.

Председатель Лельчицкого райисполкома Сергей Косинский подчеркнул, что возглавляемый им район самый лесистый в Беларуси, более 62% его площади покрыто борами, рощами и дубравами.

"В районе два лесхоза, которые постепенно модернизируются. Уже даже выпускаем мебельную плиту. Мы должны здесь производить фактически финишный товар, чтобы сократить логистические затраты. Это перспективное направление для инвестирования. Новая логистика необходима и уникальному предприятию - щебзаводу "Глушкевичи", где занимаются добычей и дроблением строительного камня. Проблема - отсутствие железнодорожной ветки. Ее строительство обсуждалось не один год, возможно, благодаря новой программе в Лельчицы придет железнодорожное сообщение", - сказал он.

В свою очередь председатель Наровлянского райисполкома Сергей Дылюк обратил внимание, что вверенный ему регион - самый промышленный из пяти, для которых будет разрабатываться программа поддержки. Наш флагман - кондитерская фабрика "Красный Мозырянин". Плюс Наровлянский завод гидроаппаратуры. Для развития этих предприятий необходимы дополнительные инвестиции. Большое внимание уделено сельскому хозяйству, почти половина районных земель сегодня обеспечивает сырьем брендовый агрокомбинат "Заря", - рассказал Сергей Дылюк. - В агрогородке Завойть год назад открыли новую молочно-товарную ферму - сегодня это одно из самых передовых производств в регионе. Проблемой для района является отсутствие полноценной спортивной школы и комплекса для занятия спортом. Для города с населением более 8000 человек он крайне важен. Надеемся, что будет построен стадион с открытыми, закрытыми площадками и различными залами. Это одно из главных предложений в будущую программу".

Как сообщалось ранее, разработать программу возрождения чернобыльских земель Александр Лукашенко поручил 26 апреля во время совещания в Брагине.

Одна из перспективных сфер для развития этих территорий - лесозаготовка и деревообработка. Естественно, будут уделять внимание и сельскому хозяйству, которое занимает значимое место в экономике этих районов.

"Юг нашей страны - мы должны подумать, что будем делать. Вплоть до того, что, как мы когда-то планировали, из Житкович железную дорогу бросить до Ельска, закольцевать. Сейчас посчитаем, если она хотя бы за 10-12 лет окупится, это надо делать, чтобы вовлечь этот регион. Ну и другие дороги надо подтягивать. Словом, надо восстанавливать район, определиться, где будут жить люди. Мы должны понимать, какие предприятия там построить, какие будут рабочие места", - сказал Александр Лукашенко.

Стоит задача выработать соответствующую программу к сентябрю.-0-

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