Программа возрождения чернобыльских земель позволит районам развиваться комплексно - Рутковский

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 29 апреля 2021
Минск Облачно с прояснениями +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:40 Минюст определил лучших в области госрегистрации и ликвидации бизнеса Общество
19:29 Вакцинированные от COVID-19 белорусы смогут стать донорами антиковидной плазмы Общество
19:25 Число заразившихся COVID-19 в Индии превысило 18 млн В мире
19:10 БМЗ вышел на рынок труб из нержавеющей стали Экономика
19:06 Между введением компонентов вакцины от COVID-19 рекомендовано выдержать 21-56 дней - эксперты из КНР Общество
18:51 Анастасия Маслова выполнила квалификационный норматив в метании молота на Игры в Токио Спорт
18:43 Участники из 13 стран представили свои разработки на форуме в БГПУ Общество
18:43 НАТО начала организованный вывод войск из Афганистана В мире
18:34 Заседание Координационного совета офицерских собраний органов погранслужбы состоялось в Минске Общество
18:32 Программа возрождения чернобыльских земель позволит районам развиваться комплексно - Рутковский Регионы
18:27 Нью-Дели уверен в эффективности "Спутника V" против индийского штамма В мире
18:22 Вынужденная неполная занятость по сравнению с 2020 годом сократилась почти в три раза - ФПБ Общество
18:21 Руководители госорганов проведут в мае приемы граждан в Совмине Общество
18:16 Митянский: одна из задач государства - вовлечь инициативную молодежь в бизнес и поддержать ее Экономика
18:12 Проект скоростного пассажирского ж/д сообщения из столицы в Национальный аэропорт Минск подготовят к 2023 году Президент
18:12 Светлану Светличную выписали из больницы В мире
18:10 БЖД на майские праздники назначила дополнительный поезд по маршруту Минск-Санкт-Петербург Общество
18:05 Один из выходов станции метро "Московская" закроют с 1 по 31 мая Регионы
18:04 Юлия Леонтюк стала сильнейшей в толкании ядра на международном турнире в Бресте Спорт
17:48 Дискобол Евгений Богуцкий выиграл международный турнир по легкоатлетическим метаниям в Бресте Спорт
17:47 МТЗ представил обновленные тракторы BELARUS на выставке в Казани Экономика
17:41 БООР с 2014 года провел зарыбление более 90 водоемов Общество
17:39 Минэкономики: прогнозные документы гармонизированы с целями и задачами устойчивого развития Экономика
17:37 Определены победители чемпионата по армейскому рукопашному бою Общество
17:30 В Минске на ул.Веры Хоружей произошло ДТП с участием трех автомобилей Происшествия
17:28 ФОТОФАКТ: Ландшафтные чайные плантации в провинции Хубэй В мире
17:07 Легковушка сбила велосипедиста в Ивьевском районе Происшествия
17:05 На МКАД горел автомобиль Происшествия
17:03 Пасхальный фестиваль пройдет 3-7 мая в Белорусской государственной академии музыки Афиша
17:03 Зарубежные профсоюзы нефтехимиков приняли заявление в поддержку белорусских работников Общество
Все новости
Все новости
Регионы
29 апреля 2021, 18:32

Программа возрождения чернобыльских земель позволит районам развиваться комплексно - Рутковский

Дмитрий Рутковский. Фото из архива
Дмитрий Рутковский. Фото из архива

29 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новая программа возрождения чернобыльских земель позволит пострадавшим от аварии на ЧАЭС районам развиваться сбалансированно и комплексно. Акцент на этом сделал в беседе с корреспондентом БЕЛТА начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и по проблемам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС Гомельского облисполкома Дмитрий Рутковский.

Начальник управления отметил: в документе основной акцент будет сделан на создании производственных объектов на чернобыльской землях. В Гомельской области это Брагинский, Хойникский, Наровлянский районы. "Предстоит определить, в каких сферах появятся новые производства - в сельском хозяйстве, перерабатывающей, лесной отрасли", - сказал он.

По словам Дмитрия Рутковского, с экономическим ростом будет увеличиваться строительство жилья, совершенствоваться инженерно-транспортная инфраструктура, здравоохранение, образование, культура. "Новая программа нацелена на улучшение качества жизни людей на пострадавших территориях - не только в райцентрах, но и в других населенных пунктах. Она позволит районам развиваться сбалансированно и комплексно", - подчеркнул он.

Должное внимание уделят демографии. "В последние годы в названных районах отмечаются положительные демографические процессы. Закрепляются молодые специалисты. В среднем закрепляемость порядка 70%, в некоторых отраслях число выше. Например, в образовании доходит до 80%", - констатировал Дмитрий Рутковский. Молодым специалистам предоставляются жилье, выплаты. Плюс постоянно совершенствуется инфраструктура, в том числе и социальная. "Оценивая все эти факторы, человек принимает решение остаться жить на этих территориях", - сказал Дмитрий Рутковский. Как пример он назвал Брагинский район. Здесь построили новую крупную ферму, реконструировали музыкальную школу, улучшили инженерно-транспортную инфраструктуру, появился разнопрофильный спортивно-оздоровительный центр, параллельно с многоквартирным возводят индивидуальное жилье. Такие системные подходы намерены применять и дальше.

Важной темой остается вовлечение земель в хозоборот. Всего после аварии на ЧЭАС в Гомельской области было выведено из оборота 216 тыс. га сельскохозяйственных земель. Удалось вернуть уже 16,7 тыс. га. "Стоит задача постепенно вовлекать в оборот земли. Период полураспада цезия-137 составляет 30 лет. Земли становятся чище. Однако подчеркну: без анализа, четкого обследования с привлечением ученых земельные участки не вовлекаются", - добавил начальник управления.

Появится в новой программе и такое направление, как модернизация, реконструкция детских республиканских оздоровительных центров. Закрепится возможность покупки сельхозтехники за чернобыльские средства. "Это будет хорошим подспорьем для модернизации агропромышленного комплекса на загрязненных территориях", - добавил Дмитрий Рутковский.

Как сообщалось ранее, разработать программу возрождения чернобыльских земель Президент Александр Лукашенко поручил 26 апреля во время совещания в Брагине.

Одна из перспективных сфер для развития этих территорий - лесозаготовка и деревообработка. Естественно, будут уделять внимание и сельскому хозяйству, которое занимает значимое место в экономике этих районов.

"Юг нашей страны - мы должны подумать, что будем делать. Вплоть до того, что, как мы когда-то планировали, из Житковичей железную дорогу бросить до Ельска, закольцевать. Сейчас посчитаем, если она хотя бы за 10-12 лет окупится, это надо делать, чтобы вовлечь этот регион. Ну и другие дороги надо подтягивать. Словом, надо восстанавливать район, определиться, где будут жить люди. Мы должны понимать, какие предприятия там построить, какие будут рабочие места", - сказал Александр Лукашенко.

Задача - выработать соответствующую программу к сентябрю.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гомельский облисполком деревообработка
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Один из выходов станции метро "Московская" закроют с 1 по 31 мая
Фото из архива В Минск из Мядельской ЦРБ доставили получившего ожоги мальчика
Фото Галины Гаврилович Депутаты Могилевской области высадили аллею в честь Года народного единства
Ключи от двух арендных домов вручили работникам Петриковского рудоуправления
Фото из архива Профсоюзы Гродненской области, облисполком и союз нанимателей подписали трехстороннее соглашение
Фото из архива В Жлобинском районе необходимо развивать малый и средний бизнес - Рогащук
Главное
Лукашенко о состоянии дел в АПК: так называемая диктатура и порядок показали свою эффективность
Товарооборот между Беларусью и Таджикистаном за 2020 год вырос почти в 3 раза - Головченко
Субботин о росте экспорта продовольствия: все очень непросто, но мы идем в гору
Надежный фундамент сотрудничества: ОАО "Минскжелезобетон" и "Дана Холдингз" договорились увеличить поставки на 50%
Топ-новости
Проект скоростного пассажирского ж/д сообщения из столицы в Национальный аэропорт Минск подготовят к 2023 году
Минэкономики: прогнозные документы гармонизированы с целями и задачами устойчивого развития
Мелиорация, приусадебные участки, старые фермы - Лукашенко требует навести полный порядок на селе
Между введением компонентов вакцины от COVID-19 рекомендовано выдержать 21-56 дней - эксперты из КНР
Зарубежные профсоюзы нефтехимиков приняли заявление в поддержку белорусских работников
Руководители госорганов проведут в мае приемы граждан в Совмине
Масштаб подготовки госпереворота в Беларуси свидетельствует о причастности другого государства - Песков
Секретари совбезов стран ОДКБ согласовали в Душанбе дальнейшее взаимодействие
Анастасия Маслова выполнила квалификационный норматив в метании молота на Игры в Токио
Минюст определил лучших в области госрегистрации и ликвидации бизнеса
Вынужденная неполная занятость по сравнению с 2020 годом сократилась почти в три раза - ФПБ
Один из выходов станции метро "Московская" закроют с 1 по 31 мая
БЖД на майские праздники назначила дополнительный поезд по маршруту Минск-Санкт-Петербург
Исаченко: эффективная молодежная политика - один из ключевых элементов устойчивого развития страны
Рынок автомобильного топлива в Беларуси сохранит стабильность - "Белнефтехим"
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Всебелорусское народное собрание Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.