Программа возрождения чернобыльских земель позволит районам развиваться комплексно - Рутковский

29 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новая программа возрождения чернобыльских земель позволит пострадавшим от аварии на ЧАЭС районам развиваться сбалансированно и комплексно. Акцент на этом сделал в беседе с корреспондентом БЕЛТА начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и по проблемам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС Гомельского облисполкома Дмитрий Рутковский.

Начальник управления отметил: в документе основной акцент будет сделан на создании производственных объектов на чернобыльской землях. В Гомельской области это Брагинский, Хойникский, Наровлянский районы. "Предстоит определить, в каких сферах появятся новые производства - в сельском хозяйстве, перерабатывающей, лесной отрасли", - сказал он.

По словам Дмитрия Рутковского, с экономическим ростом будет увеличиваться строительство жилья, совершенствоваться инженерно-транспортная инфраструктура, здравоохранение, образование, культура. "Новая программа нацелена на улучшение качества жизни людей на пострадавших территориях - не только в райцентрах, но и в других населенных пунктах. Она позволит районам развиваться сбалансированно и комплексно", - подчеркнул он.

Должное внимание уделят демографии. "В последние годы в названных районах отмечаются положительные демографические процессы. Закрепляются молодые специалисты. В среднем закрепляемость порядка 70%, в некоторых отраслях число выше. Например, в образовании доходит до 80%", - констатировал Дмитрий Рутковский. Молодым специалистам предоставляются жилье, выплаты. Плюс постоянно совершенствуется инфраструктура, в том числе и социальная. "Оценивая все эти факторы, человек принимает решение остаться жить на этих территориях", - сказал Дмитрий Рутковский. Как пример он назвал Брагинский район. Здесь построили новую крупную ферму, реконструировали музыкальную школу, улучшили инженерно-транспортную инфраструктуру, появился разнопрофильный спортивно-оздоровительный центр, параллельно с многоквартирным возводят индивидуальное жилье. Такие системные подходы намерены применять и дальше.

Важной темой остается вовлечение земель в хозоборот. Всего после аварии на ЧЭАС в Гомельской области было выведено из оборота 216 тыс. га сельскохозяйственных земель. Удалось вернуть уже 16,7 тыс. га. "Стоит задача постепенно вовлекать в оборот земли. Период полураспада цезия-137 составляет 30 лет. Земли становятся чище. Однако подчеркну: без анализа, четкого обследования с привлечением ученых земельные участки не вовлекаются", - добавил начальник управления.

Появится в новой программе и такое направление, как модернизация, реконструкция детских республиканских оздоровительных центров. Закрепится возможность покупки сельхозтехники за чернобыльские средства. "Это будет хорошим подспорьем для модернизации агропромышленного комплекса на загрязненных территориях", - добавил Дмитрий Рутковский.

Как сообщалось ранее, разработать программу возрождения чернобыльских земель Президент Александр Лукашенко поручил 26 апреля во время совещания в Брагине.

Одна из перспективных сфер для развития этих территорий - лесозаготовка и деревообработка. Естественно, будут уделять внимание и сельскому хозяйству, которое занимает значимое место в экономике этих районов.

"Юг нашей страны - мы должны подумать, что будем делать. Вплоть до того, что, как мы когда-то планировали, из Житковичей железную дорогу бросить до Ельска, закольцевать. Сейчас посчитаем, если она хотя бы за 10-12 лет окупится, это надо делать, чтобы вовлечь этот регион. Ну и другие дороги надо подтягивать. Словом, надо восстанавливать район, определиться, где будут жить люди. Мы должны понимать, какие предприятия там построить, какие будут рабочие места", - сказал Александр Лукашенко.

Задача - выработать соответствующую программу к сентябрю.-0-