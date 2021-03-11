Ямочность на улично-дорожной сети Минска должны устранить к 1 мая - Глинский

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ямочность, которая образовалась на улично-дорожной сети Минска из-за непростых погодных условий нынешней зимой, должны устранить к 1 мая. Об этом сообщил сегодня генеральный директор ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Денис Глинский на пресс-конференции "Наведение порядка и благоустройство территорий населенных пунктов. Ямочный ремонт улично-дорожной сети" в пресс-центре БЕЛТА.

"Работа организована с февраля в круглосуточном режиме, работают все структурные подразделения, наш асфальтобетонный завод, все девять ремавтодоров, "Горавтомост" и др. С начала года выполнено работ по устранению ямочности на площади свыше 41,5 тыс. кв.м. Работаем литыми асфальтобетонными смесями, которые позволяют делать ремонт при низких температурах. Как только среднесуточная температура превысит 5 градусов, начнем работать обычными горячими асфальтобетонными смесями - по технологии. Для этого все подготовлено. Выделены средства, за которыми идет серьезный контроль", - рассказал Денис Глинский. Если технадзор выявляет какой-то брак, организация устраняет его за свой счет.

Денис Глинский уточнил, что вся площадь, которую эксплуатирует, убирает и ремонтирует "Горремавтодор" и его структурные подразделения в Минске, достигает 22 млн кв.м.

"В этом году мы планируем выполнить огромный объем работ по замене асфальтобетонного покрытия на улично-дорожной сети. В каждом районе работы будут выполняться на 5-10 улицах", - добавил он. Список улиц будет подготовлен к концу марта и опубликован в СМИ.

Запланирован и текущий ремонт путепроводов, который включает замену дорожного покрытия, ремонт и замену перил, а также работы по деформационным швам, из-за чего, возможно, будет затруднено движение.-0-

Фото Андрея Покумейко

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