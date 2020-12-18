Ярмарки, елочные базары и акции в торговых центрах - как организована предновогодняя торговля в Минске

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель начальника отдела организации торговли и общественного питания ГУ "Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома" Дмитрий Плеханов рассказал об организации предновогодней торговли в Минске во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"В столичных торговых объектах в преддверии праздников подготовлены многочисленные акции, распродажи и скидки. В декабре запланировано порядка 1,5 тыс. разнообразных мероприятий. Так, уже сегодня универмаг "Беларусь" будет работать до 23.00. Здесь пройдет акция "Карнавальная ночь" с предоставлением скидки в размере 30% на непродовольственные товары и 10% - на продовольственные. Все покупатели, пришедшие в новогоднем карнавальном костюме, получат в подарок купон на 30%-ную скидку. Им можно будет воспользоваться не только в этот день, а по 31 декабря включительно", - рассказал Дмитрий Плеханов. 24 декабря пройдет акция "Чудеса сбываются", скидки составят 30% на непродовольственную продукцию и 10% на продтовары. Универмаг завершит в этом году работу 29, 30 и 31 декабря акцией "Новогодний переполох", привлекая покупателей скидками 25% и 5% соответственно.

ГУМ с 20 по 22 декабря проведет акцию "Время волшебства" с предоставлением скидки в размере 32% на непродовольственные товары. В торговом центре "Кирмаш" (по всем трем адресам центра) 25, 26 и 27 декабря пройдет акция "Рождественские скидки" - непродовольственную продукцию с ценой выше Br1 можно будет купить дешевле на 33%. В торговом центре "Столица" 25-27 декабря покупателям предложат скидки от 10% до 50%.

В объектах общественного питания столицы к Рождеству и Новому году пройдет 850 выставок-продаж кулинарных и кондитерских изделий в авторском исполнении мастеров-поваров и мастеров-кондитеров Минска. Продукцию можно будет заказать в обычном и банкетном исполнении, а также с доставкой на дом.

Что касается елочных базаров, в прошлом году в Минске состоялся аукцион, на котором были определены порядка 80 площадок по продаже живых елей. Победители торгов получили право в течение трех лет торговать елками на выбранной площадке. Купить новогодние деревья можно будет во всех районах столицы 22-31 декабря. Активная торговля развернется и в населенных пунктах, вплотную примыкающих к столице: Боровлянах, Сенице, Валерьяново и др. Лесхозы запланировали поставить Минску порядка 30 тыс. живых елей, что соответствует уровню прошлого года.

Сегодня в столице стартовала ярмарка "Калядны кірмаш". Основные локации - возле главной елки страны на Октябрьской площади и возле Дворца спорта. Возле главной елки ярмарка будет работать 18-23 декабря - с 12.00 до 20.00, 24-30 декабря - с 12.00 до 23.00, а также с 12.00 31 декабря до 4.00 1 января. Режим работы с 1 по 14 января - с 12.00 до 20.00. Возле Дворца спорта торговля развернется также с 18 декабря по 14 января. График работы в будние дни - с 14.00 до 23.00, в выходные - с 12.00 до 23.00, в новогоднюю ночь - до 4 утра.

Ярмарочная торговля предусмотрена во всех административных районах столицы.-0-

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