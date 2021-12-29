Как будет организована безопасность в местах новогодних гуляний Минска

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как будет организована безопасность в местах новогодних гуляний, рассказал сегодня на пресс-конференции в Мингорисполкоме начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Сергей Горохов, передает корреспондент БЕЛТА.

При проведении праздничных мероприятий в Минске в новогоднюю ночь согласована реализация алкоголя на разлив, но она будет прекращена в 3 часа ночи. При этом милиция будет контролировать нахождение в местах гуляний людей в состоянии сильного опьянения.

Особое внимание будет обращено на обеспечение безопасности и правопорядка на крупных открытых площадках, где ожидается более 500 участников. "Все эти места мы обследуем с помощью специальных расчетов, чтобы не допустить размещения каких-то опасных предметов", - сказал Сергей Горохов.

Вход на основные площадки будет через контрольно-пропускные пункты. Предусмотрены отдельные входы и пункты пропуска для инвалидов, ветеранов и родителей с маленькими детьми. На площадку у Дворца спорта пропуск будет организован со стороны пр.Победителей и ул.Мельникайте. Здесь также будут установлены камеры хранения, чтобы можно было оставить какие-то предметы, неразрешенные в местах гуляний. Через такие пропускные пункты нельзя будет пройти с какими-то средствами передвижения (типа велосипедов и электросамокатов), а также с домашними питомцами.

"В местах с массовым пребыванием людей, вблизи объектов общепита с 31 декабря будет увеличено количество патрульных нарядов. В целом на время праздников традиционно милиция переводится на усиленный вариант несения службы", - сказал Сергей Горохов.

Начальник управления Госавтоинспекции ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич добавил, что ГАИ тоже перешла на усиленный вариант несения службы. Особое внимание инспекторы уделят недопущению нарушений ПДД в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, также соблюдению правил остановки/стоянки вблизи мест проведения мероприятий. В период празднований движение будет закрываться только по ул.Энгельса и пр.Независимости до ул.Интернациональной. Но сотрудники ГАИ готовы ограничить поток транспорта при необходимости.-0-

Милиция обеспечит охрану общественного порядка в местах проведения новогодних праздников

Метро Минска в новогоднюю ночь возьмет на себя основную нагрузку

В Минске в местах массовых новогодних гуляний будут дежурить 11 бригад скорой помощи