13 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мемориал "Партизанская криничка" реконструируют под Гомелем к 80-летию создания партизанского отряда "Большевик". Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов на VI Всебелорусском народном собрании.

Андрей Кривоносов подчеркнул, что вопрос патриотического становления граждан приобрел статус системообразующего направления в сферах образования, государственной молодежной политики и национальной безопасности в Беларуси. Особое значение этому аспекту придают и в Гомельской области. Так, достойным вкладом в решение поставленной задачи станет реконструкция мемориала на месте базирования партизанского отряда "Большевик" под Гомелем.

Александр Лукашенко и военный комиссар Гомельской области полковник Андрей Кривоносов

Как уточнил Андрей Кривоносов, проект предполагает развертывание музейной экспозиции и площадки для проведения исторических реконструкций, посвященных партизанскому движению. В перспективе объект может стать своеобразным учебно-методическим центром.

Сохранение памяти о подвиге отцов и дедов во время Великой Отечественной войны - на особом счету. Участник ВНС напомнил, что прошлой зимой на встрече главы государства со студентами медицинских вузов была озвучена инициатива реконструкции мемориала на месте сожженной фашистами деревни Ола в Светлогорском районе. При поддержке на всех уровнях проект удалось реализовать в кратчайшие сроки в год 75-летия Великой Победы.

"В стране прилагаются большие усилия, чтобы молодежь сохранила память о великом подвиге своих предков, защитивших наш народ и весь мир от фашистской чумы, помнила о храбрости и верности военной присяге ветеранов войны в Афганистане, не забывала про самоотверженную борьбу ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, ценила человека труда, берегла семью, стремилась получить достойное образование. Давайте посмотрим правде в глаза - лучшие ценностные ориентиры сложно найти!", - резюмировал Андрей Кривоносов.-0-