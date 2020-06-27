"Минскводоканал" рассказал, где сегодня организован подвоз питьевой воды

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Минскводоканал" на своем сайте рассказал, по каким адресам сегодня организован подвоз питьевой воды, сообщает БЕЛТА.

Ситуация с водой в Минске - на личном контроле Президента "Минскводоканал" весь вечер и ночь проводил работы на сетях водоснабжения, промывал магистральные сети. Также в указанные районы был организован подвоз питьевой воды в автоцистернах.

В список вошли ул.Есенина, 131, ул.Якубовского, 53, ул.Грибоедова, 1, ул.Бельского, 60, ул.Лынькова, 57, ул.Немига, 42, ул.Берута, 14, пр.Любимова, 21, ул.Налибокская, 40, ул.Одинцова, 89, пр.Пушкина, 64, пр.Газеты Звезда, 16, ул.Есенина, 76/1, ул. Кунцевщина, 8. Позже он был дополнен новыми адресами: ул.К.Либкнехта, 86, к.2, ул.Каменногорская, 18, ул.Революционная, 1, ул.Московская, 8, ул.Н.Орды, 55, ул.Аладовых, 17, ул.Любимого, 21 и 41, ул.Слободская, 151, перекресток улиц Шаранговича и Янковского, ул.Ольшевского, 29/1, ул.Е.Гедройца, 2, ул.С.Ковалевской, 61, ул.Я.Мавра, 48, ул.Космонавтов 3/3, перекресток ул.Голубева и пр.Газеты Звезда, ул.Панченко, 26.

На территории водозабора №2 "Петровщина" (ул. Гурского, 52) организована круглосуточная раздача воды физическим лицам в их емкости в необходимом количестве.

"Минскводоканал" рекомендует следить за обновлением информации на сайте.

Как сообщалось, 24 июня жители двух районов Минска - Фрунзенского и Московского - почувствовали неприятный запах, исходивший от водопроводной воды. Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович 26 июня сообщил, что причиной ухудшения качества воды могли стать ремонтные работы, проводимые на водоводе №3. Главный государственный санитарный врач Минска Нелли Гиндюк вчера сказала, комментируя ситуацию: "На данный момент, исходя из результатов лабораторных исследований, мы не можем рекомендовать всему населению Московского и Фрунзенского районов использовать воду из крана для питья".

(Обновлено 12:28)

На данный момент подвоз питьевой воды организован по адресам:

1. ул. Есенина, 131

2. ул. Якубовского, 53

3. ул. Грибоедова, 1

4. ул. Бельского, 60

5. ул. П.Глебки, 126

6. ул. Немига 42

7. ул. Берута, 14

8. проспект Любимова, 21

9. ул. Налибокская, 40

10. ул. Одинцова, 89

11. пр-т Пушкина, 64

12. ул. К.Либкнехта 86 к.2

13. ул. Есенина 76/1

14. ул. Кунцевщина, 8

15. ул. Каменногорская, 18

16. ул. Революционная, 1

17. ул. Московская, 8

18. ул. Н.Орды, 55

19. ул. Аладовых, 17

20. ул. Любимого, 41

21. ул. Слободская, 151

22. Перекресток ул. Шаранговича – ул. Янковского

23. ул. Ольшевского, 29 – 1

24. ул. Е. Гедройца, 2

25. ул. Любимого, 21

26. ул. С. Ковалевской, 61

27. ул. Я.Мавра, 48

28. ул. Космонавтов 3 – 3

29. Перекресток Голубева - Газеты звезда

30. ул. Панченко, 26

31. пр-т Дзержинского, 115

32. ул. Космонавтов 30.

На территории водозабора №2 "Петровщина" (ул. Гурского, 52) организована круглосуточная раздача воды физическим лицам в их емкости в необходимом количестве.-0-