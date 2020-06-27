"Минскводоканал" рассказал, где сегодня организован подвоз питьевой воды

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Минскводоканал" на своем сайте рассказал, по каким адресам сегодня организован подвоз питьевой воды, сообщает БЕЛТА.
В список вошли ул.Есенина, 131, ул.Якубовского, 53, ул.Грибоедова, 1, ул.Бельского, 60, ул.Лынькова, 57, ул.Немига, 42, ул.Берута, 14, пр.Любимова, 21, ул.Налибокская, 40, ул.Одинцова, 89, пр.Пушкина, 64, пр.Газеты Звезда, 16, ул.Есенина, 76/1, ул. Кунцевщина, 8. Позже он был дополнен новыми адресами: ул.К.Либкнехта, 86, к.2, ул.Каменногорская, 18, ул.Революционная, 1, ул.Московская, 8, ул.Н.Орды, 55, ул.Аладовых, 17, ул.Любимого, 21 и 41, ул.Слободская, 151, перекресток улиц Шаранговича и Янковского, ул.Ольшевского, 29/1, ул.Е.Гедройца, 2, ул.С.Ковалевской, 61, ул.Я.Мавра, 48, ул.Космонавтов 3/3, перекресток ул.Голубева и пр.Газеты Звезда, ул.Панченко, 26.
На территории водозабора №2 "Петровщина" (ул. Гурского, 52) организована круглосуточная раздача воды физическим лицам в их емкости в необходимом количестве.
"Минскводоканал" рекомендует следить за обновлением информации на сайте.
Как сообщалось, 24 июня жители двух районов Минска - Фрунзенского и Московского - почувствовали неприятный запах, исходивший от водопроводной воды. Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович 26 июня сообщил, что причиной ухудшения качества воды могли стать ремонтные работы, проводимые на водоводе №3. Главный государственный санитарный врач Минска Нелли Гиндюк вчера сказала, комментируя ситуацию: "На данный момент, исходя из результатов лабораторных исследований, мы не можем рекомендовать всему населению Московского и Фрунзенского районов использовать воду из крана для питья".
(Обновлено 12:28)
На данный момент подвоз питьевой воды организован по адресам:
1. ул. Есенина, 131
2. ул. Якубовского, 53
3. ул. Грибоедова, 1
4. ул. Бельского, 60
5. ул. П.Глебки, 126
6. ул. Немига 42
7. ул. Берута, 14
8. проспект Любимова, 21
9. ул. Налибокская, 40
10. ул. Одинцова, 89
11. пр-т Пушкина, 64
12. ул. К.Либкнехта 86 к.2
13. ул. Есенина 76/1
14. ул. Кунцевщина, 8
15. ул. Каменногорская, 18
16. ул. Революционная, 1
17. ул. Московская, 8
18. ул. Н.Орды, 55
19. ул. Аладовых, 17
20. ул. Любимого, 41
21. ул. Слободская, 151
22. Перекресток ул. Шаранговича – ул. Янковского
23. ул. Ольшевского, 29 – 1
24. ул. Е. Гедройца, 2
25. ул. Любимого, 21
26. ул. С. Ковалевской, 61
27. ул. Я.Мавра, 48
28. ул. Космонавтов 3 – 3
29. Перекресток Голубева - Газеты звезда
30. ул. Панченко, 26
31. пр-т Дзержинского, 115
32. ул. Космонавтов 30.
На территории водозабора №2 "Петровщина" (ул. Гурского, 52) организована круглосуточная раздача воды физическим лицам в их емкости в необходимом количестве.-0-