Новогодние балы, шоу, акции, концерты и поздравления: праздник приходит в каждый дом Минска

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничные новогодние и рождественские мероприятия с этой недели освещают, словно огоньки на елке, все уголки Минска: только общегородских акций и событий запланировано порядка 30, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Мингорисполкоме.

Как и по всей стране, в столице уже стартовала благотворительная акция, в ходе которой с 14 декабря по 14 января будут проходить утренники, концерты, балы, визиты с подарками в детские соцучреждения, дома семейного типа, опекунские семьи и т.д. Например, уже сегодня в городском центре социального обслуживания семьи и детей пройдет конкурс "Ларец новогодних чудес", а также "Новогодний бал, или Вечеринка в стиле "Новый год". Веселье для малышей из многодетных, малообеспеченных и других нуждающихся семей продолжится и 17 декабря, когда центр подарит ребятам сказку "Чудеса под Новый год". А в детский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития гости нагрянут 23 декабря с представлением "В ожидании новогоднего волшебства".

Праздничное музыкальное шоу 27 декабря привезут и взрослым в психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов №1. "Невероятную историю в новогоднюю ночь" расскажут 29 декабря постояльцам дома-интерната для пенсионеров и инвалидов, а в соседний психоневрологический дом-интернат добрые волшебники привезут мегашоу. И это далеко не вся запланированная программа.

Праздник придет в каждый дом: по месту проживания к некоторым минчанам придут новогодние почтальоны городской акции "Добрые открытки".

Для учащихся, добившихся особых успехов в учебе, творчестве и спорте, 30 декабря устроят "Бал во Дворце".

В январе во всех социально-педагогических центрах, учреждениях здравоохранения пройдут благотворительные мероприятия волонтерского движения "Доброе сердце".

Не только гуляния и представления нужны детям, которым не всегда праздник могут устроить родители. Нужно внимание и совместная активность - поэтому для ребят, попавших в сложную жизненную ситуацию, каждый день с 13 по 19 декабря устраиваются новогодние праздничные массовые катания на коньках на крытом катке (на базе специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва "Юность"). 25 декабря и 8 января рождественские катания организуют для всех желающих. А на базе Дворца спорта 26 декабря и 1 января устроят республиканские легкоатлетические "Рождественские старты".

Между тем основные городские новогодние культурно-массовые мероприятия начнутся 25 декабря. Как уточнил начальник управления культуры Мингорисполкома Виталий Брель, в этот день возле Дворца спорта состоится концертная программа "Музыка объединяет", а в Верхнем городе подготовлено представление "Новогодний космолет" и интерактивная программа "Путь к Земле". Те, кто не успеет на старт праздничных гуляний, могут не переживать: программы будут повторяться по 2 января включительно три раза в день: в 12.00, 17.00 и 20.00 (за исключением вечернего представления 31 декабря).

Вечер 1 января столичной молодежи предлагают весело провести на площадке у Дворца спорта, где их ждет музыкальная программа "Энергия Нового года". А вечером уже 7 января эту площадку наполнит музыкальный "Свет рождественской звезды".

Свои представления также подготовили Белгосцирк, Театр юного зрителя и другие культурные учреждения. Тематические мероприятия и сеансы организуют и все столичные библиотеки, кинотеатры. И, конечно, свои программы подготовили районы Минска. Чтобы праздник действительно пришел в каждый двор и дом.-0-