Шастайло рассказал об обеспечении в Гомельской области правопорядка во время референдума

9 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Органы внутренних дел Гомельской области провели расчет сил и средств, создали резервы для того, чтобы обеспечить безопасность и правопорядок во время референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. Акцент на этом сделал сегодня на пресс-конференции начальник УВД облисполкома Александр Шастайло, передает корреспондент БЕЛТА.

Подготовительную работу милиция области уже провела. Сейчас сотрудники ОВД работают во взаимодействии с руководителями, членами комиссий по референдуму. "На каждом участке для голосования, и при досрочном голосовании, и непосредственно 27 февраля, будут находиться сотрудники ОВД. Мы провели расчет сил и средств, созданы резервы. На данный момент резких осложнений оперативной обстановки не прогнозируется", - сказал Александр Шастайло.

Руководитель заметил, что фиксируются факты, когда некоторые деструктивные элементы пытаются каким-то образом создать напряжение. "Такие факты зарегистрированы и у нас. К нам обращаются члены комиссий, которым начали поступать в первую очередь через интернет какие-то вызовы, угрозы. Мы на них реагируем, по каждому факту проводим проверку", - подчеркнул начальник УВД.

"За 2021 год мы провели большую, продуктивную работу, в первую очередь - областное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Были выявлены активные участники экстремистских каналов, граждане, которые в течение длительного периода совершали преступления по ст.130 УК (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни). За оставшееся до начала досрочного голосования время мы активизируем эту работу", - сказал руководитель областного милицейского ведомства.

По его словам, правоохранители учли опыт 2020 года, когда, например, возле избирательных участков наблюдался сбор граждан, которые пытались дестабилизировать работу. "Мы предупредим такие факты. В первую очередь будем работать на предупреждение", - добавил Александр Шастайло.

Президент Беларуси 20 января подписал указ "О назначении республиканского референдума". Основной день голосования по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь назначен на 27 февраля. Проголосовать можно будет и досрочно: с 22 по 26 февраля включительно.-0-

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