Школа дала не только знания, но и уроки жизни - выпускник

29 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Школа не только дала знания по определенным предметам, но и помогла в формировании личности. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился ученик 11-го класса СШ №37 Могилева Михаил Богомолов во время праздника "Последний звонок".

"Сегодня мне немного грустно. Мы оканчиваем школу, и начинается совершенно новый этап в жизни. За эти 11 лет мы привыкли к школе, учителям и друзьям, и сегодня все вместе завершаем этот путь. Впереди столько нового, потому я буду уверенно идти вперед и радоваться новым победам. Моя учеба в школе была разной: были солнечные и яркие дни, были грозы и бури. Но это классное время, за которое я приобрел не только важные и нужные знания, но и друзей, - поделился выпускник. - Я очень благодарен нашим учителям: они лучшие. Именно они не только дали нам знания по определенным наукам и предметам, но и помогли в формировании наших личностей, дали важные жизненные уроки".

Выпускница Анастасия Сергиевич отметила: школьная пора пронеслась очень быстро. "Сразу кажется, что это так долго, а на самом деле я не успела оглянуться, как 11 лет уже пролетели. Я буду скучать по школе и учителям. И хочется верить, что мы останемся в их памяти. Впереди ждет большой путь, но я буду с теплом вспоминать это время", - сказала девушка. Ее отец Виталий Сергиевич признался: "Мы очень гордимся нашей Настей. У нее хорошие оценки, готовится к поступлению в высшее учебное заведение. Школа дала хороший старт, и мы уверены, что Настя достойно пойдет дальше. Сегодняшний праздник, наверное, один из важнейших в жизни подростка. Здорово, что в такой атмосфере они встречают новый этап в жизни".

Выпускница Валерия Ященко подчеркнула, что это очень волнительный день. "Сложно прощаться с местом, где прошло столько лет, где мы выросли. Здесь нас не только учили, но и помогли в становлении личности. Особенно наш классный руководитель: она всегда направляла, помогала и поддерживала, давала важные и нужные советы, которые точно пригодятся в жизни, - поделилась она. - В следующем году на нашем месте будут уже другие выпускники, которые сегодня оканчивают 10-й класс. Я хочу пожелать им терпения, уважения к старшим и человечности".

У 11-классницы Екатерины Юсуповой к последнему звонку готовилась вся семья. "Волновались и переживали все. Школа стала родным местом, а учительницы - вторыми мамами. Это радостный день, но и немного грустный. Так, наверное, у каждого выпускника в стране сегодня, - отметила девушка. - Школа принесла за 11 лет столько радостей, переживаний и побед. Немного пугает взрослая жизнь, но нас хорошо подготовили, потому уверена: все получится. С поддержкой родителей, школы сегодня я делаю первый шаг во взрослую жизнь".

Как отметила директор средней школы №37 Галина Колентионова, каждый последний звонок - это трогательный, добрый и немного грустный праздник. "Сколько бы я ни приходила на последние звонки, всегда чувствую волнение. Мы выпускаем детей, которым на протяжении многих лет пытались донести что-то доброе и светлое, помочь, направить их и даже отругать, когда нужно. Потому спектр эмоций сегодня огромный, - отметила директор. - Я горжусь нашими выпускниками. Все ребята способные и замечательные, все разные. Важно вовремя рассмотреть их таланты и помочь раскрыть. И я надеюсь, что у нас, учителей и администрации школы, это получилось. Я хочу пожелать всем выпускникам, которые сегодня услышат свой последний школьный звонок, удачи, встречать на своем пути надежных и верных друзей, мудрых старших товарищей. И пусть все, что ребята задумали, обязательно сбудется".-0-

Фото Мариам Табагари