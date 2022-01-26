Шуляковский: в Брестской области самый низкий уровень преступности по стране

26 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в 2021 году зарегистрирован самый низкий уровень преступности в стране. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник УВД облисполкома Олег Шуляковский, передает корреспондент БЕЛТА.

Уровень преступности в регионе в прошлом году снизился на 3,8% на 10 тыс. населения. Этот показатель наименьший в стране. В частности, стало меньше краж, грабежей, разбойных нападений, вымогательств, угонов автомобилей. "Милиционеры Брестской области сработали достойно и эффективно. Обстановка в целом стабильная и управляемая. Например, если в предыдущие годы киберпреступность росла в геометрической прогрессии, то в 2021 году наблюдалось снижение. Это исключительно благодаря профилактической работе, которую проводили органы внутренних дел вместе с представителями других ведомств", - отметил Олег Шуляковский.

При этом он обратил внимание, что стало больше наркопреступлений. "К сожалению, значительно увеличилось число несовершеннолетних, которые являются сбытчиками наркотиков. Это вызывает серьезную обеспокоенность, - сказал начальник УВД. - Еще несколько лет назад наркотиками торговали потребители для самообеспечения. Теперь интернет-магазины создали новый вид незаконной предпринимательской деятельности. Наркотиками торгуют люди, никогда их не употреблявшие. И несовершеннолетние сбытчики тоже не были потребителями. Для них это вид заработка". В Брестской области в прошлом году возбудили 11 уголовных дел за сбыт наркотиков через интернет в отношении семи несовершеннолетних закладчиков. Речь идет о подростках из Бреста, Брестского и Жабинковского районов.

Всего за причастность к незаконному обороту наркотиков и психотропов задержали 160 человек, из них 47 сбытчиков. Было изъято 13,3 кг веществ - марихуаны, пара-метилэфедрона, амфетамина, маковой соломки и альфа-PVP. "Наши борцы с наркотрафиком работать умеют: устанавливают, разоблачают, прекращают деятельность интернет-магазинов. Сейчас сотрудник наркоконтроля - это высококвалифицированный специалист в сфере IT, психологии, который занимается анализом ситуации и ее развития. Лет 20 назад его собирательный образ был совсем другой", - добавил Олег Шуляковский.-0-