Строительство клиники и закупка оборудования: Караник рассказал о развитии здравоохранения Гродненской области

12 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно планируют построить новую клинику и создать медицинский мини-кластер. Об этом сегодня во время диалоговой площадки со студентами Гродненского государственного медуниверситета сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Подобные встречи руководства области в формате открытого диалога со студентами вузов в Гродно проводятся регулярно. У молодежи есть возможность обсудить волнующие их проблемы, задать вопросы буквально на любые темы и получить ответы из первых уст. Один из них касался развития системы здравоохранения.

Владимир Караник отметил, что в регионе продолжается укрепление материально-технической базы медицинский учреждений. В частности, по его словам, планируется закупка эндоскопического оборудования для больниц региона. Также прорабатывается вопрос поставки магнитно-резонансного томографа в городскую клиническую больницу №4 в Гродно.

Также продолжается реконструкция под областной онкодиспансер городской больницы №3. Для нового учреждения здравоохранения параллельно закупается оборудование.

Рассказал Владимир Караник и о будущем городской больницы №2. Сейчас активно обсуждается проект новой клиники, которую возведут на проспекте Янки Купалы рядом с больницей №4. В этом районе планируется создание медицинского мини-кластера, клиники смогут объединить свои ресурсы.

В стадии обсуждения и проект реконструкции областного клинического центра "Фтизиатрия". Улучшения там ожидаются, прежде всего, диагностической базы.

Среди вынесенных на обсуждение на диалог тем были также вопросы пандемии, вакцинации, кроме того студентов волновала тематика распределения, совершенствования системы медицинского образования. Поднимались и более общие вопросы, касающиеся, например, развития экономики региона, строительства, дорожной инфраструктуры.-0-