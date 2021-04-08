Трудоустройство граждан и определение границ участков - Мартынюк провел прием в Кричеве

8 апреля, Кричев /Корр. БЕЛТА/. Вопросы трудоустройства, проблемы выплат долгов и определения границ земельных участков - с такими вопросами во время выездного приема к помощнику Президента - инспектору по Могилевской области Леониду Мартынюку обратились жители Кричевского района и Могилева, передает корреспондент БЕЛТА.

Житель Могилева обратился с вопросом трудоустройства. Мужчина занимал руководящую должность в одном из предприятий Могилевского района. Он не согласен с тем, что с ним не продлили контракт.

Леонид Мартынюк в свою очередь отметил, что контрактная форма найма имеет определенную юридическую основу. "Во все нюансы случившегося нужно вникнуть. В любом случае точку в этой ситуации поставит суд", - подчеркнул помощник Президента - инспектор по Могилевской области.

Житель Могилева Юрий Пыжок (слева) на приеме

Жительница районного центра также обратилась на прием с проблемой трудоустройства. Женщина зарегистрирована индивидуальным предпринимателем - у нее была точка на рынке. Как ИП она взяла кредиты на развитие, однако прогорела. Точку конфисковали за долги, однако свою лицензию она не закрыла и просит помощи у райисполкома предоставить ей новую работу, чтобы была возможность выплачивать долги. В декабре женщина прошла медкомиссию, чтобы стать социальным работником. Немного поработав, она была уволена - достигла пенсионного возраста. При этом у нее были конфликты как с руководством, так и с теми, кому необходима была помощь соцработника. И сейчас она не может трудоустроиться - ей предлагают варианты, которые не подходят ей по состоянию здоровья. Ей предлагали несколько разных вариантов трудоустройства, однако она от всего отказалась.

"Если состояние здоровья не позволяет заниматься определенными работами, ни один наниматель не возьмет на себя ответственность и не будет брать на работу человека, у которого есть противопоказания. Мы проработаем этот вопрос и пришлем вам ответ, - отметил Леонид Мартынюк. - По вопросу долгов - когда вы регистрируетесь индивидуальным предпринимателем, вы берете на себя ответственность. Вы взяли кредиты и прогорели - такое иногда случается. И здесь райисполком вам помочь не сможет".

На приеме жительница Кричева Татьяна Кордина

Еще одна жительница Кричева планировала прийти на прием с вопросом определения границ земельного участка. Однако женщина плохо себя почувствовала и не смогла подойти. Тем не менее, Леонид Мартынюк ознакомился с ее проблемой. Представители райисполкома рассказали, что уже несколько комиссий проверяли установленные границы участков. Женщина не подписывает акты - она с выводами специалистов не согласна и уверяет, что сосед поставил забор уже не на своей территории. С соседом у женщины сложные отношения, уступать и двигать забор никто не хочет. Как отметил Леонид Мартынюк, в решении этого вопроса поможет разобраться суд.

Подводя итоги работы после личного приема граждан, Леонид Мартынюк отметил, что часть вопросов решается на местном уровне. "Мы видим, что службы, которые работают с обращениями граждан, достойно выполняют свои функции. У райисполкома тесный контакт с населением, часть вопросов снимается на местах, в том числе во время встречи с коллективами. И если что-то и выносится на более высокий уровень, таких проблем совсем немного", - подчеркнул Леонид Мартынюк.

После этого помощник Президента - инспектор по Могилевской области ознакомился с промышленным потенциалом района и ходом весенне-полевых работ.-0-

Леонид Мартынюк во время приема граждан

Кричевский райисполком

Фото Олега Фойницкого