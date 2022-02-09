Турчин: нам есть чем гордиться, но и есть что терять

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Минского областного исполнительного комитета Александр Турчин считает, что белорусам есть чем гордиться, но и есть что терять. Такую точку зрения он выразил в разговоре с журналистами, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мне понравилось высказывание Президента о том, что предстоящий референдум - это шаг вперед. Я с этим абсолютно согласен. К тезисам Конституции можно относиться по-разному. На эту тему можно долго дискутировать, но очевидно одно: благодаря внесению изменений в Основной закон Республики Беларусь в нашей стране возможна эволюция без революции. Именно референдум является эволюционным шагом в развитии нашего государства", - сказал Турчин.

Отдельно председатель областного комитета отметил Минскую область. По его словам, новый проект Конституции позволит решать многие вопросы депутатам на местах.

"Безусловно, Минская область, наш центральный регион, не останется в стороне. В огромное количество законов будут внесены изменения. Это и распределение полномочий, и зоны ответственности. Многие вопросы нужно ставить на уровень работы местных депутатов. Они лучше других знают, какие вопросы у них в районе требуют скорейшего разрешения. Мне кажется, что на районном уровне именно они способны принимать наиболее взвешенные и правильные решения, которые соответствуют интересам и отвечают развитию того или иного региона", - пояснил Турчин.

Кроме того, он рассказал о существующих проблемах, которые требуют решения и уже решаются.

"Мы также видим и определенные проблемы, которые с годами накопились в Минской области. В текущем году мы решим проблему с качественным водоснабжением нашего населения. Когда человек открывает кран и оттуда течет вода ненадлежащего качества, это не добавляет ему позитива. Поэтому перед нами стоит задача разрешить все возможные проблемы, связанные с питьевой водой. Это давний вопрос, на решение которого в этом году будут выделены значительные ресурсы. Я лишь хочу подчеркнуть, что мы все видим и знаем наши проблемы, и мы стараемся их решать. К сожалению, на это не всегда хватает средств, и мы стараемся расставить приоритеты. Но мы также делаем все, что в наших силах, чтобы сделать жизнь граждан максимально комфортной", - отметил Александр Турчин.-0-