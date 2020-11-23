В детской инфекционной больнице остаются шестеро учеников минской школы №61

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В детской инфекционной больнице остаются шестеро детей, которые были госпитализированы 20 ноября из средней школы №61 Минска, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

"На утро понедельника в детской инфекционной больнице Минска остаются 6 детей, которые были госпитализированы в пятницу из средней школы №61. Новых учащихся не поступало", - сказала Юлия Бородун.

Как сообщалось ранее, 20 ноября учащиеся средней школы №61 Минска стали массово обращаться в медпункт. В школу были вызваны бригады скорой помощи, которые уже на месте оказали медицинскую помощь пострадавшим. После этого часть детей была госпитализирована. Источник возможного заражения устанавливают при эпидемиологическом расследовании врачи Минского городского центра гигиены. Создана специальная комиссия, которая выясняет причины произошедшего.-0-

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