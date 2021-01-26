В Гродно из-за снегопада осложнилась обстановка на дорогах

26 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Дорожная обстановка из-за снегопада, который принес на территорию региона циклон "Ларс", осложнилась. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Снегопад в Гродно продолжается почти сутки. Это повлияло и на дорожную обстановку в областном центре и окрестностях. "В Гродно за минувшие сутки зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия. На нескольких дорогах в пригороде, а также на улицах в областном центре зафиксированы случаи падения деревьев на проезжую часть", - отметили в ГАИ. Дорожные условия не позволяют быстро ехать, что снизило среднюю скорость потока и вызвало заторовые ситуации.
Сейчас ГАИ работает в усиленном режиме. Инспекторы готовы помочь водителям, оказавшимся в непростой ситуации. Также ГАИ сопровождает колонны уборочной техники.
"В уборке улиц от снега в Гродно задействованы около 50 единиц техники, около 160 дворников. Заблаговременно проводилась обработка дорог, а в вечернее и ночное время, когда интенсивность движения снизилась, было сформировано 6 колонн уборочной техники, которые в сопровождении ГАИ работали на улицах города", - сказали на предприятии "Спецавтохозяйство". Сейчас работа по расчистке снега продолжается.
Продолжается и снегопад. Водителей просят по возможности отказаться от поездок, а также не парковать свои машины вдоль дорог, чтобы не мешать их расчистке.-0-
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