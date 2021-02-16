В Минске более 240 многодетных семей направлены на улучшение жилищных условий с начала года

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала 2021 года на улучшение жилищных условий направлена 241 столичная многодетная семья, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Офицально".

Многодетным очередникам предлагают жилье как в многоквартирных, так и в блокированных жилых домах, в том числе в микрорайоне Сокол и в Смолевичах. Подробности во время оперативного совещания в Минском горисполкоме сообщила заместитель начальника управления жилищной политики Елена Федорович.

"На данный момент в столице насчитывается 6 296 многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Из них 4 213 уже направлены на строительство", - сказала она.

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поручил активнее предлагать этой категории граждан жилье в городе-спутнике и параллельно создавать там необходимую инфраструктуру: учреждения образования и здравоохранения.-0-

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