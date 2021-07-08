В Минске в этом году запланировано комплексное благоустройство 25 дворов

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в этом году запланировано комплексное капитальное благоустройство 25 дворов, работы на двух площадках уже завершены. Об этом сообщила сегодня заместитель генерального директора по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда и работе с населением ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Анастасия Воробьева на пресс-конференции по теме "Комплексное благоустройство и формирование современной среды обитания городов и сел республики", передает корреспондент БЕЛТА.

"Капитальный ремонт в текущем году запланирован на 25 придомовых территориях по утвержденной проектно-сметной документации комплексного благоустройства, - сказала Анастасия Воробьева. - На 10 уже ведутся работы, на двух объектах они завершены. Это дворовые территории по ул.Притыцкого, 46 и ул.Киселева, 20".

Проекты благоустройства, капитального ремонта включают ремонт и замену детского, игрового, спортивного оборудования, замену малых архитектурных форм, ремонт старых и устройство новых пешеходных связей (по протоптанным местам), дворовых проездов, озеленение, ремонт наружных лестниц и подпорных стенок.

Всего в этом году во время капремонта уже обновили асфальтное покрытие во дворах на площади 1,2 тыс. кв.м, 4 тыс. пог.м бортового камня, уложена плитка на 3,9 тыс. кв.м. Установлены, отремонтированы, покрашены 23 единицы детского, игрового и спортивного оборудования, заменены 44 малые архитектурные формы. Обустроены две современные контейнерные площадки, на двух дворовых территориях устроено наружное освещение.

"Кроме того, на этот год запланирован текущий ремонт 723 дворовых территорий. На сегодня работы уже выполнены на 534 территориях. Мероприятия здесь тоже проводятся комплексно", - добавила Анастасия Воробьева.

Отдельно она обратила внимание на создание безбарьерной среды: прежде всего оно заключается в понижении бортового камня. В 25 дворах в этом году организованы 29 парковочных мест для инвалидов.-0-

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