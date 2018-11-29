В закрытой комиссией по ЧС школе в Осиповичах сделают капремонт - Минобразования

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В средней школе №4 в Осиповичах, закрытой комиссией по ЧС из-за неудовлетворительного состояния перекрытия плит третьего этажа, сделают капитальный ремонт. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Министерстве образования.

Специальная организация выдала заключение о неудовлетворительном техническом состоянии отдельных конструкций здания. "Было принято решение о временном приостановлении эксплуатации учреждения образования и проведении там капитального ремонта", - проинформировали в Минобразования. В связи с этим Осиповичский райисполком принял решение о переводе на время ремонта учащихся для дальнейшего обучения в гимназию райцентра.

Осмотр школы в Осиповичах был плановым. Он проводился в соответствии с действующими техническими нормативно-правовыми актами. Специальная организация привлекалась для получения технического заключения о состоянии конструкции здания школы. Подобные мероприятия проводятся для обеспечения эксплуатационного контроля за техническим состоянием строений.

Как сообщалось, трехэтажное здание средней школы №4 в Осиповичах 1966 года постройки было инструментально обследовано специальной организацией. Проверка показала, что нужно проводить работы по снятию нагрузки с железобетонных плит третьего этажа, укрепить их. В школе обучаются 740 человек.-0-